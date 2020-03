Zeehondencentrum start dagelijkse livestream voor thuisblijvend publiek

Voorlopig is het bezoeken van het Zeehondencentrum in Pieterburen niet toegestaan (Foto: ANP)

Het Zeehondencentrum in Pieterburen is begonnen met het uitzenden van een dagelijkse livestream op verschillende online kanalen.

In de uitzending krijgt het publiek een kijkje achter de schermen bij de verzorging van de zeehonden. Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het Zeehondencentrum besloten bezoekers voorlopig te weren.

De maatregel is niet alleen om de bezoekers en medewerkers te beschermen tegen besmetting, maar ook de zeehonden. Het is onduidelijk wat voor effect het coronavirus heeft op de dieren.

De verzorgers wisselen elkaar af in gescheiden teams.

Zeehonden in het bassin (Foto: ANP)



Wennen

Het centrum zendt dagelijks om 11.00 uur op Facebook een livestream uit. Mogelijk komen de uitzendingen ook op Youtube.

Vanmorgen was de eerste livestream, en dat was voor de verzorgers toch een beetje wennen. 'Het ging gelijk even mis. Je zag hoe verzorgers de vis aan de zeehonden voerden, maar de video was gekanteld te zien. Mijn collega's waren druk bezig om de filmer zover te krijgen horizontaal te filmen', zegt Sander van Dijk, woordvoerder van het Zeehondencentrum in Pieterburen.

Op dit moment ervaart het centrum nog geen problemen met de verzorging van de zeehonden. Er zijn volgens Van Dijk nog voldoende vrijwilligers die de diensten kunnen draaien.

