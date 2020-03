Dierenweide Opende wordt geplaagd door afvaldumpingen

Onbekenden hebben maandagavond meerdere plastic zakken met beschimmeld brood over het hek van de dierenweide in Opende gegooid. Het bestuur van de dierenweide vraagt zich op haar Facebookpagina af: 'Welke lafaard/idioot heeft dit op zijn geweten?'

Penningmeester Lubbe Klaver: 'Het moet zijn gebeurd tussen zeven en tien uur 's avonds. De plastic zakken hebben we meteen weggehaald en vanmorgen hebben we de rest van de rotzooi opgeruimd.' Naast beschimmeld brood zaten er onder meer eieren tussen de troep.'

Wakker gelegen

'Je mag gerust weten dat ik tot twee uur vannacht heb wakker gelegen. Woest was ik. Wie doet nou zoiets?, zegt Klaver. 'Afgelopen weekend hebben we nog bordjes opgehangen over wat wel en niet gevoerd mag worden aan de dieren en dan nu weer zoiets.'

We vinden het steeds in dezelfde hoek van de weide Lubbe Klaver - penningmeester

Langdurend probleem

Volgens Klaver heeft de dierenweide al zo'n jaar last van illegale afvaldumping. 'We vinden het steeds in dezelfde hoek van de weide. Wie het doet weten we niet, maar we roepen de dader op er mee te stoppen.'

Het afval wordt in de hoek van de dierenweide over het hek gegooid. (Foto: Lubbe Klaver)



Nieuwe dieren

De dierenweide heeft sinds afgelopen weekend twee nieuwe bewoners, alpaca's. Daarnaast lopen er kippen, herten en een nandoe. 'De geiten hebben net jonkies gekregen, zes stuks', dat trekt natuurlijk veel bekijks', weet Klaver.

Vandaag wordt in de omliggende straten van de dierenweide huis aan huis een brief bezorgd met de oproep aan de buurtbewoners om een oogje in het zeil te houden.