De markt in tijden van corona: 'Minder klanten, maar ze kopen meer'

Het is rustiger op de markt dan op een 'gewone' dinsdag. Een aantal kramen ontbreekt, maar verder lijkt de Vismarkt in Groningen redelijk gevuld. In sommige plaatsen in Nederland zijn de markten vanwege het coronavirus gesloten. In Stad is daar voorlopig nog geen sprake van.

'Je gaat wel even nadenken wat er wel of niet gaat gebeuren deze dagen. Maar kijk, de mensen moeten wel eten', legt marktkoopman Harm-Jan Dorland zijn aanwezigheid op de Groningse warenmarkt uit.

Hij heeft inmiddels de statafels, waar normaal gesproken mensen hun kippetje eten, weggehaald. Ter plekke opeten mag niet meer, kopen en mee naar huis nemen is geen probleem. 'Als er hier extra maatregelen genomen worden zullen we die opvolgen maar voorlopig hebben we nog groen licht', aldus de kipverkoper.

'Mensen slaan toch wat extra in'

'We hebben wel extra maatregelen genomen zoals handschoenen, ontsmettingsmiddelen en bij voorkeur pinnen', zegt Maaike van der Veen van de gelijknamige kaasboer.

'Voor een dinsdag lijkt het niet druk, maar wij hebben het wel druk', gaat ze verder. 'Mensen slaan toch wat extra in, laten hun kaas vacumeren, voor het geval dat we er straks niet zijn. Dat kan allemaal, je weet het niet.'

Mensen op de markt (Foto: René Walhout/RTV Noord)



'Zoeken naar oplossingen'

Ook de Marktslager is niet ontevreden over de klandizie. 'Het lijkt rustiger vandaag maar mensen kopen allemaal wel wat extra', vertelt marktkoopman Martijn van der Zwaag.

Ondertussen denkt hij al na over het moment da de markt toch wordt gesloten. 'We denken bijvoorbeeld na over bezorgen of met deze kraam voor ons bedrijfspand te gaan staan zoals we dat met de kerst ook doen. We zoeken naar oplossingen om mensen van vlees te voorzien.'

'Laat maar komen'

Veel klanten blijken zich bewust van het risico van het coronavirus.

'Ik vind het wel heel vervelend, daar niet van maar ik ga er wel even uit', vertelt een mevrouw die net haar vlees heeft afgerekend.

'Ik kom niet te dicht bij de mensen, ik let er wel op.' Een andere klant zegt al een beetje coronamoe te zijn. 'Thuis hebben we het al over het c-woord in plaats van corona. Ik heb zoiets van: laat het maar komen dan zijn we er vanaf.'

