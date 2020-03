Topdrukte op de netwerken van KPN en VodafoneZiggo

Een vrouw werkt thuis in verband met het coronavirus (Foto: ANP/Beeldbewerking RTV Noord)

Nu thuiswerken de norm is, zien telecombedrijven als VodafoneZiggo en KPN de belasting van hun netwerken fors toenemen. 'Alsof iedereen tegelijk aan het Netflixen, internetten en facebooken is.'

Toen maandagmorgen half Nederland thuis aan de slag ging sloegen de meters in de controlekamers van de netwerkbeheerders bij KPN en VodafoneZiggo flink uit. De drukte op het netwerk was vergelijkbaar met die in een weekend, wanneer families voor de ontspanning massaal hun telefoons, tablets en tv's gebruiken.

Duidelijk drukker

'Er is een forse toename van het netwerkverkeer', zegt KPN-woordvoerder Stijn Wesselink. 'Het is duidelijk drukker dan normaal doordeweeks. Ook zien we een verschuiving van het verkeer, meer vanuit huis en minder vanuit de kantoren.'

Niet alleen het internetnetwerk wordt meer belast, ook het netwerk voor mobiel belverkeer is drukker. Want iedereen die nu kantoor thuis houdt wil wel regelmatig overleggen met collega's.

We kunnen de capaciteit goed aan. We zijn ingericht op piekbelastingen KPN

Maar tot problemen leidt het nergens. 'We kunnen de capaciteit goed aan. We zijn ingericht op piekbelastingen', aldus Wesselink. 'Telecom heeft een vitale functie. We monitoren altijd continu de netwerkcapaciteit, maar het komt er nu extra op aan. Nu wordt zichtbaar wat het netwerk allemaal kan en doet.'

Wel waren maatregelen nodig om de ochtendpiek op te vangen van het groot aantal conferencecalls die organisaties hielden om te vergaderen op afstand. KPN heeft er extra lijnen voor gecreëerd.

Pieken

Bij VodafoneZiggo is de ervaring niet anders. Ook daar is de netwerkdrukte vergelijkbaar met die in een weekend. En ook daar ervaart men pieken op momenten dat bedrijven en instellingen online bijeen komen.

'We ervaren geen problemen, maar hebben wel een aantal maatregelen genomen', legt VodafoneZiggo-woordvoerder René Loman uit. 'Zo hebben we preventief onderhoud uitgesteld. We gaan nu geen dingen vervangen omdat we het signaal op geen enkele manier willen verstoren.'

KPN laat dinsdag aan alle klanten weten dat monteurs door heel Nederland minimaal inzetbaar zijn en alleen bij dringende storingen of voor het zekerstellen van een breedbandverbinding in actie komen.

Flessenhals

De flessenhalzen zitten meer aan de kant van de gebruikers, dan aan die van de aanbieders. Bedrijven blijken nu vaak te kort te komen in netwerkcapaciteit of niet uit te komen met het aantal licenties voor bijvoorbeeld thuiswerken.

En bij gezinnen die nu op elkaars lip zitten wordt de wifi zwaar belast. Loman van VodafoneZiggo: 'We zien dat onze app waarmee consumenten de wifi testen veel wordt gebruikt. Men ontdekt nu thuis hoe belangrijk de verbindingen zijn.'

Om de zakelijke klanten wat te helpen en consumenten wat vertier te geven bieden beide bedrijven extra service aan. Zo brengt KPN zakelijke klanten geen kosten in rekening voor bellen buiten de bundel en heeft VodafoneZiggo gratis films en kinder tv.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus