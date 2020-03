Winschoter in quarantaine in Hong Kong: 'Het gaat met de dag minder goed'

'Ze hebben mij in een geïsoleerde ruimte gezet met allemaal mensen die corona hadden, ik werd helemaal gek en wilde weglopen!' Wat begon als een werkbezoek, eindigt in een nachtmerrie.

De twintigjarige Brandon Carmio uit Winschoten zit op dit moment vast in een hotelkamer in Hong Kong. Zijn geld is op, hij verveelt zich stierlijk en wordt streng in de gaten gehouden door de Chinese overheid. 'Het gaat met de dag minder goed', zegt hij eerlijk.

Werkbezoek

Carmio wil, samen met een vriend, een speelhal opzetten. 'Denk bijvoorbeeld aan veel virtual reality en grote ballenbakken met glijbanen die reageren op aanrakingen. Dat is helemaal nieuw in Europa, dus alle spullen zijn op maat gemaakt.'

Maar door het coronavirus, ligt de levering plat. Carmio besluit uiteindelijk om zelf naar China af te reizen om de spullen te bekijken.

Carmio: 'Mijn baas zei nog dat ik niet heen moest gaan, maar ik ben eigenwijs. Zolang die indoor playground er niet is, gaat het van mijn eigen geld af. Daarbij was het zo dat in Nederland maar twee patiënten bekend waren en in China leek het rustiger. Ik dacht: als ik gewoon binnenblijf, kan mij niks gebeuren.' Maar dat verliep anders.

'Ik wilde weglopen'

Carmio bezocht de fabriek in Guangzhou, een miljoenenstad in China, en werd door zijn contactpersoon teruggebracht naar de grensovergang bij Hong Kong. En dan gaat het mis.

'Ik liep naar de grens toe, mijn temperatuur werd gemeten en ik mocht doorlopen. Maar bij de paspoortcontrole werd ik er uitgepikt en in een geïsoleerde ruimte gezet met allemaal andere mensen die corona hadden. Ik werd helemaal gek en wilde weglopen, maar ze hielden mij tegen.'

Hij vervolgt: 'Mensen werden met brancards afgevoerd! Ik ben in een hoek gaan staan, trok mijn handschoenen aan en deed een masker op. Bekijk het maar lekker, dacht ik. Vliegen naar Nederland mocht niet en ik ben in quarantaine gezet in mijn hotelkamer. Dat duurt vanaf nu nog tien dagen.'

De geïsoleerde ruimte waar Brandon in werd gezet



'Ik word nu al gek'

Ondertussen zit Carmio vier dagen vast in zijn hotelkamer. Hij moet elke dag zijn temperatuur meten en drie keer per dag zijn gps doorsturen naar de overheid. 'Goed dat we het erover hebben, dat moet ik vandaag nog doen.'

In zijn kamer liggen pakjes met noodles, er staat een tray bier, een tray cola en er is water, cake en fruit. Dat is eerder al geregeld door een contactpersoon in Hong Kong. 'Maar de verveling slaat echt toe. Ik moet hier nog tien dagen zitten, maar ik wordt nu al gek.'

Op televisie ontvangt hij alleen Chinese zenders en Comedy Central. 'Dat wordt al vier dagen herhaald, die grapjes ken ik nu wel. Ik FaceTime elke dag met familie en vrienden tegen de verveling.'

Hoe verder?

Carmio laat weten niet ziek te zijn, maar zijn contactpersonen zijn dat wel. 'Bij één van hen heb ik in de auto gezeten, wij hebben een feestje gehad en samen gegeten. Dus het kan bij mij nog gebeuren. Ik heb nu in elk geval nog nergens last van.'

Zijn vader is er relatief rustig onder, maar zijn moeder en oma zijn volgens Carmio in lichte paniek. En zoals het nu lijkt duurt het nog even voor zij elkaar weer zien. Volgende week donderdag mag hij zijn hotelkamer weer verlaten, maar er gaan geen vliegtuigen terug naar Nederland. Hij blijft, zoals het er nu uitziet, tot hij weer terug kan vliegen in Hong Kong.

Carmio: 'Mijn geld is op, ik sta op dit moment 33 cent in het rood en mijn creditcard heeft de limiet ook bereikt. Uiteindelijk komt het wel goed, maar ik moet echt nog even uitvogelen hoe ik dit ga doen.'

De hotelkamer waarin Carmio tien dagen verplicht moet verblijven



