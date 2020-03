Daklozenopvang beperkt openingstijden vanwege corona

Door corona trekt met name het oudere deel van de honderd vrijwilligers van Open Hof zich tijdelijk terug.

'We hebben een aantal mensen met griepklachten en we willen natuurlijk geen risico lopen', zegt directeur Gerhard ter Beek van de Open Hof. 'We proberen ons nu zoveel mogelijk op de morgen te concentreren'.

Minder mensen naar binnen

Behalve de beperkte openingstijd neemt Open Hof nog meer maatregelen. 'We laten alleen nog mensen toe die daadwerkelijk dakloos zijn en we laten niet meer dan twintig mensen toe in onze huiskamer'.

We willen het zicht op mensen niet kwijtraken Gerard ter Beek - directeur daklozenopvang

Niet helemaal dicht

Over een totale sluiting van de daklozenopvang is geen sprake. 'We zijn een zorginstelling en hebben zorgplicht daarvoor krijgen we ook subsidie van de gemeente. Ook willen we het zicht niet op de mensen kwijt raken. Wij hebben de plicht om open te zijn', is Ter Beek beslist.

Twee vrijwilligers van de Open Hof gaan nu 's avonds met een broodfiets de stad in. 'We gaan daklozen zoeken om brood en koffie en thee uit te delen..'

Voor de rest houdt Open Hof zich volgens Ter Beek aan de richtlijnen van het RIVM en scherpt de maatregelen aan waar nodig.

