Novatec: 'Extra aandacht voor kwetsbare medewerkers'

De Spuiterij van het Beschut in Tolbert, onderdeel van Novatec (Foto: Jan Been / RTV Noord)

Novatec in Tolbert, het werkvoorzieningschap van het Westerkwartier, houdt zijn medewerkers tijdens de coronacrisis goed in de gaten, zegt directeur Henk Hofman. 'Hier werken kwetsbare mensen die soms niet helemaal kunnen overzien wat er aan de hand is. Voor hen hebben we extra aandacht.'

Bij Novatec werken zo'n honderdvijftig mensen, waarvan velen parttime. Hofman: 'Voor iedereen is het een ingewikkelde tijd en dat geldt zeker voor onze medewerkers. Daarom hebben we ook oog voor de mentale kant. Hoe gaat het privé? Hoe gaat het op het werk? We proberen ze zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen.'



Eten in shifts

De bedrijfsvoering van Novatec gaat gewoon door. Daarbij worden de gezondheidsrichtlijnen zoals die door het RIVM zijn voorgeschreven in acht genomen. 'We wijzen de mensen er voortdurend op', zegt Hofman. 'Ze zitten tijdens het werk anderhalve meter uit elkaar en in de kantine eten we in shifts. Ook daar letten we erop dat er genoeg afstand wordt bewaard.'

Volgens Hofman wordt er op de werkvloer veel gesproken over corona. 'De meeste medewerkers hebben ook de toespraak van Mark Rutte gezien. Daar wordt over gepraat.'

Vaker rijden

Het sociaal werkbedrijf heeft het vervoer van zijn medewerkers aangepast. Hofman: 'Een deel van onze mensen wordt met busjes van en naar Tolbert gebracht. Normaal mogen er acht mensen in een busje, dat zijn er nu vier.'

'Dat betekent dat er vaker gereden moet worden. En omdat ook de buurtbus niet rijdt moeten we ook de mensen die daar mee reizen ophalen en wegbrengen.'



Aflevering goederen

Met leveranciers en klanten heeft Novatec afspraken gemaakt hoe goederen in ontvangst worden genomen en worden afgeleverd. Hofman: 'De chauffeurs zetten de spullen bij de roldeuren af en onze mensen brengen het dan naar binnen.'

'En als producten worden opgehaald dan bewandelen we de omgekeerde weg: wij zetten het bij de roldeuren en de chauffeurs zorgen dat het ingeladen wordt.'

'Allemaal in hetzelfde schuitje'

Hofman roemt het contact met de andere werkvoorzieningschappen in onze provincie en in Drenthe. 'We helpen elkaar zo goed mogelijk. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en als je elkaar kunt helpen en ondersteunen dan is dat heel fijn.'



