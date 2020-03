Lois Abbingh na aankomst in Rusland in quarantaine

Handbalster Lois Abbingh is na aankomst in Rusland in quarantaine geplaatst. Ze mag twee weken lang haar appartement in Rostov niet verlaten.

'Anders kun je flinke straffen krijgen, zoals een boete. Of als je iemand anders besmet, dan kun je volgens mij zelfs een gevangenisstraf krijgen', aldus Abbingh.



Abbingh vloog maandag terug naar Rusland, omdat ze terug moest komen van haar club. Het idee was dat ze dan kon blijven trainen, omdat dat in Nederland niet meer kan.

Flink waakzaam

Bij aankomst in Moskou werd meteen duidelijk dat de Russen inmiddels ook flink waakzaam zijn. 'Ze gaan na de landing eerst in het vliegtuig rond met soort warmtesensors. Ze hebben daar nu ook een aparte terminal voor vluchten vanuit Europa. En mensen die Moskou in gingen, kregen nog een extra controle door mensen in witte pakken', vertelt Abbingh.

Ze kwam om 5.00 uur 's ochtends aan in Rostov en ging gelijk door naar haar appartement, waar ze de komende twee weken moet verblijven. Twee weken en een dag. 'Ja, want mijn vriend komt vannacht aan in Rusland, dus een dag later dan ik, en die extra dag moet ik ook binnen blijven.'

Vanaf 18 maart mogen er helemaal geen buitenlanders meer Rusland in Handbalster Lous Abbingh



'Ik hoop wel dat het goed gaat met hem, want vanaf 18 maart mogen er helemaal geen buitenlanders meer Rusland in en mijn vriend komt aan na middernacht. Maar dat zal vast wel goed gaan, anders laat je iemand ook niet deze kant op vliegen, lijkt me.'

Competities stilgelegd

Woensdagochtend is bekend gemaakt dat ook de Russische competities zijn stilgelegd vanwege het coronavirus, in elk geval tot 12 april. Hoe dan ook, voor Abbingh is er de komende twee weken toch geen tijd voor handbal, maar hoe redt ze zich dan, als ze de deur niet uit mag?

'Wat betreft boodschappen, ik heb een teamgenoot hier in de buurt wonen die vast wel wat voor mij wil halen. En verder, ik studeer toegepaste psychologie, dus met de studie kan ik voorlopig een heel eind komen', lacht ze.

