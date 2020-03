Overheid betaalt 90 procent van salaris thuiszitters (update)

Het kabinet neemt een groot aantal maatregelen om het bedrijfsleven te steunen. In een persconferentie door de ministers Wiebes, Koolmees en Hoekstra is een noodpakket aangekondigd dat tussen de 10 en 20 miljard euro gaat kosten.

Het pakket geldt voor 3 maanden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.

Tegemoetkoming

Voor alle bedrijven is er een financiële tegemoetkoming. Vooral kleine bedrijven en ZZP-ers dreigen om te vallen en vroegen om zo snele mogelijke steun. Voor alle bdrijven geldt dat er uitstel komt van het betalen van belastingen, met als belangrijkste de inkomstenbelasting en de omzetbelasting.

Al eerder werd bekend dat de overheid tot 90 procent van het salaris aanvult van werknemers waarvoor werktijdverkorting is aangevraagd. Dat was 75 procent in de oude regeling. Het aantal bedrijven dat een aanvraag heeft gedaan is inmiddels bijna 80.000 in Nederland.

Noodloket

Voor met name kleine bedrijven komt er een noodloket. Daarin krijgen ondernemers een directe vaste tegemoetkoming van 4000 euro. Vooral in de horeca en reisbranche is daaaan behoefte.

Voor ZZP-ers komt er een nieuwe regeling om ze te ondersteunen. Zij krijgen een versnelde regeling waarbij hun inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Ook is er een voorschot mogelijk Het geldt hoeft niet te worden tergbetaald. Ook worden de betrokken ZZP-ers niet vooraf getoetst of ze wel in aanmerking komen voor de regeling.

Verzuimboetes

Minister Hoekstra kondigde verder nog aan dat bedrijven ook verlaging kunnen aanvragen voor de inkomsten- en omzetbelasting. Verder gaat de rente op achterstellige belasting naar zo goed als nul en wordt afgezien van 'verzuimboetes'.

MKB Nederland heeft al laten weten tevreden te zijn over de omvang van het noodpakket. 'Het kabinet heeft goed geluisterd.' De FNV zegt 'blij' te zijn. 'Het pakket voldoet op heel veel punten', aldus voorzitter Han Busker van FNV. 'Het is boter bij de vis.'

Het kabinet waarschuwt wel dat ondernemers en ZZP-ers niet onmiddellijk naar de gemeente, UWV of social dienst moeten gaan. Aan de regeling moet nog de laatste hand worden gelegd. 'Alles is er op ingericht om alles zo snel mogelijk te regelen', aldus minister Koolmees van Sociale Zaken.

