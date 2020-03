Verwarring bij eindexamenleerlingen: 'Moet ik nu wel naar school?'

Dinsdag laat in de middag maakte het ministerie van Onderwijs bekend dat voor de examenleerlingen de scholen hun deuren weer mogen openen. De leerlingen kunnen zo toch hun schoolexamens (toetsen die meetellen voor het eindexamen) maken.

'Ik snap er nu helemaal niets meer van. Heeft deze beslissing dan geen gevolgen voor het coronavirus?', zegt de 17-jarige Mathilde, die in 6 vwo van het Maartenscollege zit.

Mathilde heeft dinsdagmiddag nog haar spullen opgehaald van school. 'Ik vond het gek om weer even terug te zijn. Toen we zondag te horen kregen dat de school drie weken dicht gingen, dacht ik wel even: wat nu? Maar maandag was ik wel weer gerustgesteld door de digitale oplossingen.'

'Dubbel'



Ze is al druk bezig met haar weektaken. 'Ik wil graag bijblijven, maar ik doe dit ook om de verveling tegen te gaan.' Net op het moment dat ze denkt dat ze toch liever op school zou willen zitten, komt het ministerie van Onderwijs met het nieuws dat de deuren van de middelbare scholen voor examenleerlingen weer open mogen gaan.

De 17-jarige Mathilde van 6 vwo op het Maartenscollege (Foto: Iris Verhoeven)



'Ik vind het bericht een beetje dubbel. Waarom moeten de scholen eerst drie weken dicht en kom je vervolgens met het bericht dat we wel naar school moeten? En hoe zit het met de verspreiding van het virus? Daarom gingen de scholen juist dicht. Ik snap er helemaal niets meer van.'

De onderzekerheid houdt nog even aan. Mathilde krijgt nog wel te horen dat haar leraren woensdag in overleg gaan en dat waarschijnlijk haar toetsweek volgende week alsnog doorgaat.

Verrassend



De 18-jarige Jurgen, die in havo 5 zit van het Parcival College, vindt het bericht verrassend, maar het verbaast hem niets. 'Ik was eerst wel blij dat de school drie weken dicht ging, ik had namelijk deze week toetsweek. Maar later besefte ik me hoe belangrijk de toetsenweken zijn om nog goede cijfers te halen voor je schoolexamens.'

'Dus ik snap de maatregel van het ministerie van Onderwijs wel dat ze nu de scholen voor de examenleerlingen weer openzetten', aldus Jurgen.

Te relaxt



Jurgen was thuis nog niet begonnen met het werken aan schoolopdrachten. 'Ik vind thuis werken iets te relaxt en ben daarom veel met andere dingen bezig. Op school kan ik beter werken.'

De 18-jarige Jurgen, die havo 5-examen doet aan het Parcival College (Foto: Iris Verhoeven)



Hij hoopt niet dat de centrale examens worden uitgesteld. 'Ik heb net zoals veel examenleerlingen een vakantie gepland na de eindexamens. Ze mogen van mij wel de normering aanpassen.'

Zuur



'Ik vind het allemaal een beetje zuur en zie ook het nut van deze nieuwe maatregel niet in. De examenleerlingen hebben al hun stof immers al gehad', zegt de 17-jarige Jip die in 6 gymnasium zit van het Willem Lodewijk Gymnasium.

De 17-jarige Jip zit in 6 gymnasium van het Willem Lodewijk Gymnasium (Foto: Iris Verhoeven)



Voor Jip zouden de extra lessen voor de schoolexamens geen verschil maken. 'Docenten leggen dezelfde stof uit die ik thuis zou kunnen stampen. Nee, ik vond die extra weken zelfstudie juist fijn.'

Hij hoopt dat de centrale eindexamens niet worden uitgesteld. 'Ik heb een reis naar Porto gepland en daar wil ik graag heen.' Voorlopig gaat Jip aan de gang met zijn planning. Hij richt zich vooral op de vakken waar hij moeite mee heeft, zoals Latijn.

Oplossing



De 16-jarige Michelle, die in 4 vmbo-kb van het Winkler Prins zit, snapt niet hoe ze de praktijkexamens die gepland stonden voor 30 maart en 6 april willen afnemen. 'Maar als er toch een oplossing voor gevonden kan worden, vind ik het wel prettig.' School is voor haar toch een fijnere leeromgeving dan thuis.

De 16-jarige Michelle van het Winkler Prins, 4 vmbo-kb (Foto: Iris Verhoeven)



Michelle zag de sluiting van de scholen als een soort vakantie, maar dan mét leren. 'Ik ben wel serieus bezig met school, alleen neem ik wat vaker pauzes dan normaal.' Michelle hoopt dat ze snel duidelijkheid krijgt. 'Tot die tijd blijf ik rustig en doe ik wat ik denk dat belangrijk is.'

Organiseren



'We zijn nog druk aan het overleggen hoe we het gaan organiseren. We hebben pas net het bericht gekregen', zegt directeur Dominique van Veenhuizen van de deelschool kader/basis van het Winkler Prins.

Ze snapt dat er bij de examenleerlingen verwarring ontstaat. 'Het is niet zo dat we de leerlingen morgen alweer op school verwachten. We willen dit goed organiseren en dat heeft tijd nodig. Niemand gaat buiten de boot vallen.'

Ook andere rectoren/directeuren van middelbare scholen in de provincie zijn druk bezig met het organiseren van het openstellen van de deuren voor de eindexamenleerlingen. 'Het belangrijkste is dat de leerlingen niet de dupe mogen zijn van deze verwarrende situatie', zegt rector Roel Scheepens van het Maartenscollege.

Versoepeling



Voor schoolexamens worden de regels versoepeld. Dat laat het ministerie van Onderwijs weten. Normaal moeten alle eindexamentoetsen (schoolexamens) tien dagen voor de start van het eindexamen klaar zijn. Nu moeten de toetsen van het vak klaar zijn voor het eindexamen van hetzelfde vak en heeft de school dus tien dagen extra.

Daarnaast zijn scholen vrij om bepaalde mondelinge examens per telefoon af te nemen. En ze mogen bepaalde onderdelen of opdrachten laten vallen als die niet verplicht zijn en onder de huidige omstandigheden te zwaar zijn.

'Alle leerlingen die schoolexamens gaan afleggen en docenten die toezicht houden, moeten volledig klachtenvrij zijn', aldus het ministerie. Daarnaast moeten de scholen en leerlingen zich houden aan een aantal hygiënevoorschriften van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Leerlingen die ziek zijn of thuis in quarantaine zitten, krijgen op een later moment de kans om het schoolexamen af te ronden. Dit moet wel gebeuren voor het centraal schriftelijk eindexamen begint, dat nu nog op 7 mei gepland staat. Of dat doorgaat, wordt uiterlijk 6 april besloten.

