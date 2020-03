Groningse winkeliers roepen op: blijf gewoon komen, iedereen past zich aan

Frankrijk is compleet op slot, maar daar merkt Oene van der Meer niets van. De Harksteder heeft een groothandel in producten voor zeeaquaria. Hij levert vooral aan webshops en de Fransen zijn z'n grootste afnemers.

Geen tekorten

'Ik heb mazzel dat ik gewoon mag verzenden naar Frankrijk', zegt Van der Meer.

Hij is ook voorzitter van ondernemersgroep Harkstede Scharmer. Veel van zijn producten komen uit China en hebben een lange levertijd, omdat containers bijna een maand onderweg zijn. Maar tekorten heeft hij niet: vlak voor in Nederland corona uitbrak, heeft hij nog een volle container binnengekregen.

De inhoud van die container heeft hij hard nodig. Klanten hamsteren bij hem. 'In Frankrijk is echt de paniek uitgebroken.'

Uitstel van betaling is geen kwijtschelding Oene van der Meer - ondernemer in Scharmer

Wachten op Den Haag

Hij denkt dat het in Nederland niet zo'n vaart zal lopen. Wel houdt hij nauwlettend in de gaten wat het kabinet aan maatregelen neemt. 'Uitstel van het betaling van belastingen is natuurlijk geen kwijtschelding. Uiteindelijk moet alles alsnog betaald worden en dat kan problemen opleveren voor ondernemers.'

Volgens hem onderschat niemand het virus meer. 'Dit is echt serieus. De meeste brancheorganisaties hebben hun leden geïnformeerd en tips gegeven wat te doen als het rustig wordt. Maar we moeten gewoon het gezond verstand blijven gebruiken.'

Een winkelier. (Foto: ANP)



Rustiger dan normaal in Siddeburen

Daar is ondernemer René Pot uit Siddeburen het helemaal mee eens. Het is wel rustiger dan normaal in zijn zaak: Amode schoenen. Pot is voorzitter van Ondernemersvereniging Siddeburen. 'Er zijn hier geen winkels met aangepaste openingstijden', laat hij weten.

Laten we zo normaal mogelijk blijven doen René Pot - ondernemer in Siddeburen

Wel is de bloemenwinkel gesloten, waarschijnlijk door een gebrek aan verse bloemen.

Samen vooruit

Pot is niet bang voor het stilvallen van de handel. 'Premier Rutte heeft opgeroepen om zo normaal mogelijk te doen. Laten we dat dan ook doen met zijn allen, we moeten toch door. Het is belangrijk de ondernemers te blijven steunen in deze tijd.'

Ook denkt Pot dat het winkelend publiek niet bang hoeft te zijn. 'Ondernemers hebben hun aanpassingen wel gedaan. Wij trekken bijvoorbeeld normaal altijd bij klanten de schoenen aan, maar dat doen we nu even niet. Andere ondernemers hebben ook zulke maatregelen genomen. We hebben geen keus.'

Uitgestorven in Winschoten

Winschoter ondernemer Arjan Kenter beschrijft de sfeer in het centrum als 'uitgestorven'. Hij merkt dat mensen wegblijven en dat het in vergelijking met een normale dinsdag erg rustig is. 'Je ziet dat mensen zich terugtrekken en alleen nog voor het hoognodige komen.'

We moeten allemaal deze tijd zien door te komen, dus samenwerken is heel belangrijk Arjan Kenter - ondernemer in Winschoten

Kenter heeft twee ondernemingen in het centrum van Winschoten, broodjeszaak Panini en snackbar Automatiek Speciaal. Ook is hij voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Centrum Winschoten.

In hetzelfde schuitje

Zijn restaurant moest noodgedwongen dicht en zijn personeel moest hij naar huis sturen. Het scheelt natuurlijk dat het kabinet bekend heeft gemaakt dat het 90 procent van het salaris van de thuiszitters betaalt. Toch is de toekomst van veel ondernemers onduidelijk. 'Iedereen zit in dezelfde onzekerheid', zegt Kenter.

Ondernemers in Winschoten zoeken elkaar op en helpen elkaar waar nodig, vertelt hij. 'Dat deed ik zelf ook. Toen mijn broodjeszaak dicht moest, had ik wat sla en tomaten over. Die heb ik naar een ander restaurant gebracht. We moeten allemaal deze tijd zien door te komen, dus samenwerken is heel belangrijk.'

Lees ook:

- Alles over het coronavirus