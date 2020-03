Noodverordening: Boete van 4.350 euro of drie maanden celstraf bij openen eet- of drinkgelegenheid

Als een eigenaar van een eet- of drinkgelegenheid zijn winkel toch opendoet, kan die een boete krijgen van 4.350 euro of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden. Dat staat in een noodverordening van de Veiligheidsregio Groningen.

In die verordening staat ook dat coffeeshops en snackbars wel als afhaalrestaurant mogen dienen. In bedrijfskantines en hotels geldt het verbod op het verkopen van eten aan personeel en gasten niet.

Burgemeester Schuiling van Groningen, die ook voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen is, reageerde dinsdag in Noord Vandaag op de situatie rond de coronacrisis in Groningen.

'Petje af'

'Petje af voor de Groningse samenleving', zei Schuiling tijdens deze uitzending. 'Iedereen gaat op een heel nuchtere manier om met de situatie rond de coronacrisis.'

Ook de burgemeester ziet dat het uitzonderlijk rustig is in de Groningse straten. 'Gisteravond liep ik toevallig door de stad. De straten zijn uitgestorven. Het is heel stil, ook als je naar je werk gaat.'

Scholen

De manier waarop de scholen met de situatie omgaan kan op Schuilings waardering rekenen. 'Fantastisch om te zien hoe de kinderen een weg vinden om hier mee om te gaan.'

Horeca

Voor de horeca kwam zondag rond 17.30 uur het bericht dat alle eet- en drinkgelegenheden een half uur later dicht moesten zijn.

'Die sluiting is heel soepel gegaan', blikt Schuiling terug. 'Wel zijn er zorgen. Koninklijke Horeca Nederland heeft ons bijvoorbeeld een brief geschreven, en vraagt de gemeenten soepel om te gaan met lokale belastingen.'

Ook vier oppositiepartijen in de gemeenteraad van Groningen vragen soepel om te gaan met die belastingen. 'Het is heel reëel dat we gaan nadenken over de vraag hoe we zo goed mogelijk met de horeca omgaan, en hoe we ondernemers tegemoet kunnen komen', zegt Schuiling.

Zelf feestjes vieren

De Veiligheidsregio ziet dat mensen sinds het sluiten van horecagelegenheden zelf feestjes zijn gaan geven. 'Ze worden lockdown-feestjes genoemd', zegt GGD-directeur Jos Rietveld. 'Ik vraag aan studenten om die feestjes tot een behoorlijk laag niveau terug te brengen.'

Veiligheidsregio-voorzitter Schuiling is het daarmee eens. 'Het is belangrijk dat mensen hun gezond verstand gebruiken. Die feestjes helpen niet: mensen moeten daar ook een klein beetje in meewerken.'

Asielzoekers in Ter Apel

Het aanmeldcentrum in Ter Apel neemt sinds maandag in principe geen nieuwe vluchtelingen meer aan. De opvang moet daarom tijdelijk op een andere locatie plaatsvinden.

Volgens Schuiling, die namens de Veiligheidsregio bij Ter Apel betrokken is, komt die tijdelijke opvang niet in Ter Apel. 'Er is dus naar de noodkreet van burgemeester Velema van Westerwolde geluisterd.'

