De Koffiecorner #70: Gudde heeft zijn hulp aangeboden aan de gemeente

De Koffiecorner zal de komende tijd op een andere manier gebracht worden dan voorheen. Dit heeft uiteraard alles met het coronavirus te maken. Vanwege alle maatregelen door de regering, maar ook door RTV Noord, nemen we de Podcast de komende tijd vanuit huis op. We praten met verschillende mensen uit de sport om het over deze bijzonderde tijden te hebben. Dat zullen één op één gesprekken worden, gevoerd door de verschillende sportverslaggevers van RTV Noord.

In deze aflevering praat FC Groningen-watcher Stefan Bleeker met de algemeen directeur van FC Groningen, Wouter Gudde.

Wouter Gudde:

- 'Ik heb de burgemeester de hulp van ons aangeboden. Ons stadion stellen we beschikbaar, mocht het nodig zijn.'

- 'Het stadion is verlaten'

- 'We hebben al 200.000 euro omzet verloren door horeca-evenementen wat niet door gaat.'

- 'Zondag tegen AZ hadden we netto tussen de 50.000 en 75.000 euro overgehouden.'

- 'Ik denk niet dat de laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld is.'