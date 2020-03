Gezin 'in een rollercoaster'; dochter met corona op bed, familie in thuisisolatie

'Dit gaat zo in tegen je moederinstinct. Je wil je dochter in je armen nemen, maar dat kan nu niet.' Het zijn de woorden van een verdrietige, maar tegelijkertijd strijdbare Charlotte Swart uit Scheemda.

Haar dochter ligt met corona op bed. Moeder Charlotte, de rest van het gezin en een schoondochter zitten in hetzelfde huis samen in isolatie. 'Onze schoondochter was hier toevallig binnen, dus zij moet opeens twee weken in ons gezin meedraaien', vertelt Swart.

Uit privacyoverweging wordt de naam van de dochter niet genoemd. 'Ik wil niet 'het meisje zijn dat iets met zich meedraagt'', laat zij weten.

'Erger dan Mexicaanse griep'

Maandag beginnen de klachten. Swart vertelt: 'Ze voelde zich bij het wakker worden al niet helemaal fit en 's middags werd ze heel erg verkouden. Wij dachten: dat is vast de tijd van het jaar. Maar de situatie verslechterde. We hebben haar temperatuur opgemeten, maar ze had geen koorts.'

Zestienjarige coronapatiënt uit Scheemda

De klachten zijn behoorlijk, vertelt de moeder. 'Haar hoofdpijn is ondraaglijk. Het is zelfs zo erg dat zij ervan moet overgeven, terwijl ze helemaal niet misselijk is. En ze heeft het idee dat ze door een gaatje moet ademen dat steeds kleiner wordt. Mijn dochter heeft ook de Mexicaanse griep gehad, maar volgens haar is dat niks vergeleken met dit.'

Swart belt daarom de huisarts die dinsdag op de stoep staat. 'Hij was helemaal in pak en ging de slaapkamer in. Wij mochten op dat moment niet op de gang staan. Na een kort onderzoek zei hij: dit is corona, dat kan niet anders. Maar onze dochter wordt niet getest. Er zijn zo weinig testen, dat ze die willen bewaren voor mensen die er nog slechter aan toe zijn.'

Tegennatuurlijk

Op dit moment ligt de dochter op bed. Eten en drinken worden voor haar slaapkamer neergezet, er wordt geklopt en ze moet vervolgens minimaal tien seconden wachten voor ze de deur opentrekt. Zo heeft de familie de tijd om de gang weer tijdig te verlaten.

Swart: 'Dit is verschrikkelijk. Je wil je dochter vasthouden en knuffelen. Ze is zestien, maar als je ziek bent ben je zo klein. Je wilt toch getroost worden. Maar wij kunnen alleen via WhatsApp en Facetime praten. Ik kan zelfs niet aan haar slaapkamerdeur staan. Dit voelt zo tegennatuurlijk. Wij zijn echt in een rollercoaster beland.'

Hele gezin thuis

Terwijl de zieke dochter op bed ligt, mag het hele gezin het huis niet uit. Dat geldt ook voor de schoondochter die toevallig op bezoek was. 'Die was op dat moment bij ons, dus die moet nu twee weken in ons gezin meedraaien. We zitten met z'n allen op een soort eiland. Gelukkig hebben wij een vrij grote tuin, dan kun je tenminste nog wel buiten komen.'

Ze is nu in elk geval nog bij het gezin. In het ziekenhuis lig je echt apart. Dit is voor haar het fijnst Moeder Charlotte Swart

De zestienjarige dochter mag voorlopig thuis in haar slaapkamer blijven liggen. 'Dat wil ze ook heel erg graag. Ze is nu in elk geval nog bij het gezin. In het ziekenhuis lig je echt apart. Dit is voor haar het fijnst.'

Bijzondere verjaardag

Komende zondag is één van de familieleden jarig. Het hele gezin zal bij elkaar zitten, dochter kan vanaf haar kamer meekijken via Facetime. Swart: 'Dat wordt een hele rare verjaardag.'

Haar dochter heeft getwijfeld om mee te werken aan dit verhaal, maar vond dat ze geen keus had. Haar moeder: 'Zij wil iedereen, maar vooral haar leeftijdsgenoten waarschuwen. Neem dit serieus! Dit is geen gewoon griepje, doe alsjeblieft niet te laconiek.'

