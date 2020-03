Scholieren met 'corona-reces': 'Ik slaap uit tot half tien'

Jongeren op het basketbalpleintje in de wijk Hoornse Meer in Stad (Foto: Cunera van Selm/RTV Noord)

Op een basketbalveldje in de stad-Groninger wijk Hoornse Meer gooien Lasse, Kai, Jamil, Sep en Mick in de namiddag een balletje. Uit een boxje schalt rapper Dababy. De jongens doen hun best om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, maar 'als je iemand verdedigt lukt dat soms niet helemaal.'

Saai

Ze zitten op verschillende middelbare scholen. Lasse (12) gaat naar de Topsporttalentschool. Hij baalt omdat hij nu niet kan trainen bij z'n club Celeritas Donar. Kai, leerling van het Stadslyceum, vindt het vooral saai om vrij te zijn: 'Je kunt niks, ook niet naar het zwembad of zo.'

Jamil (14) zit in op het Parcival college. 'Ik vind het niet leuk dat de school dicht is', zegt hij. 'We moeten nu online voor alle vakken een soort citotoetsen maken. Maar die zijn erg makkelijk, dus je leert eigenlijk niks.'

Ook Mick (14) maakt elke dag huiswerkopdrachten. Hij zit op CSG Augustinus en heeft vanaf woensdag 'contactmomenten' met z'n docenten: 'Ik heb nog geen idee hoe dat werkt.'

Gamen, dat doen ze allemaal meer dan normaal. En er is nog een voordeel; ze hoeven niet vroeg op te staan en kunnen langer uitslapen. Kai is wat dat betreft de kampioen: 'Ik slaap iedere dag tot half tien.'

Klauteren

Even verderop klautert de zesjarige Sophie voorzichtig op een omgevallen boom over het water. Vader Sander kijkt van een afstandje toe. 'Vanochtend gingen we skeeleren en toen zagen we deze boom al liggen.'

Sophie en haar vader Sander (Foto: Cunera van Selm/RTV Noord)



Na het skeeleren heeft Sophie met haar moeder op zolder een speelhoek gemaakt en vanmiddag mocht ze een filmpje kijken. Hartstikke leuk allemaal, maar ze gaat toch liever naar school: 'Daar kan ik lezen en schrijven en gymmen.'

Bang

Sophie is bang voor het coronavirus en haar vader vindt het spannend wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Hij heeft z'n watersportbedrijf voorlopig gesloten, de mensen hebben wel iets anders aan hun hoofd.

De jongens op het basketbalveldje zijn niet bang. 'Nee, want ik ben gezond', zegt Lasse. Jamil gaat nog een stapje verder: 'Ik wil best ziek worden, want dan ben ik eerder immuun. Denk ik.'

'Pauper-saai'

Die wijsheid heeft hij opgedaan uit de toespraak van minister-president Rutte. De jongens hebben allemaal gekeken maandagavond. 'Ik moest stil zijn van m'n ouders', zegt Sep. Mick vond het 'pauper-saai', maar 'hij stelde je wel een beetje gerust.' Daar zijn de vrienden het over eens. Jamil vindt dat Rutte heel duidelijk was: 'Hij legde goed uit hoe het werkt.' Sep: 'Ja, dat de ziekenhuizen niet overbelast moeten worden.'

De muziek gaat weer harder en de 20-jarige Joris voegt zich bij het gezelschap. Hij doet eindexamen en zou deze week toetsen hebben, maar die gaan dus niet door. Dan nog maar een potje basketballen, 'Kom op jongens, wie tegen wie?' En weg stuiven ze.

