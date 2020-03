Minister Knops: 'Onrust binnen NCG is logisch, is geen chaos'

Minister Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken erkent dat er intern onrust heerst bij de Nationaal Coördinator Groningen, maar dat is volgens hem logisch. Van chaos in de organisatie is volgens de minister geen sprake.

Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen van Matthijs Sienot (D66), Agnes Mulder (CDA), Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Mark Harbers (VVD).

Leegloop, werkdruk en reorganisatie

RTV Noord berichtte in februari over de onrust bij de NCG. De organisatie heeft te maken met een leegloop van personeel, te hoge werkdruk, een reorganisatie en daarnaast de verantwoordelijkheid om in onze provincie duizenden woningen aardbevingsbestendig te maken.

Hectisch en ingrijpend

Knops erkent dat de afgelopen maanden hectisch en ingrijpend waren voor de NCG en haar medewerkers. 'Maar het beeld dat er sprake zou zijn van chaos herken ik niet.'

'Dergelijke grote veranderingen zorgen altijd voor enige onrust binnen een organisatie', zegt de minister. 'De ingezette veranderingen zijn echter noodzakelijk om de versterkingsopgave te verbeteren en versnellen.'

Instroom oud-CVW'ers

De instroom van voormalig medewerkers van het Centrum Veilig Wonen zorgt ook voor onrust binnen de NCG-organisatie, bleek vorige maand. Dat dit problemen oplevert erkende ook de stadse wethouder Roeland van der Schaaf.

Toch ziet minister Knops dat heel anders. Hij is juist blij dat op deze manier kennis behouden blijft.

'Het feit dat een groot aantal voormalige CVW-medewerkers de overstap naar de NCG heeft willen maken, beschouw ik als goed nieuws. De NCG werkt eraan om de organisatie die per 1 januari is ontstaan ook daadwerkelijk tot één samenhangende en effectief werkende organisatie te maken.'

Helft van de medewerkers vertrokken

Dan de leegloop van personeel, want die zorgt ook voor onrust. RTV Noord vroeg via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) cijfers op waaruit blijkt dat in de periode tussen mei 2015 en maart 2019 bijna de helft van alle medewerkers is vertrokken.

In deze periode hebben er 258 mensen voor de NCG gewerkt, waarvan 123 ook weer afscheid hebben genomen van de organisatie. Door het verloop is veel kennis over het aardbevingsdossier verloren gegaan.

Functies veranderd of verdwenen

'Het succes van een organisatie staat of valt met de mensen die er werken', zegt Knops. Maar de grote uitstroom komt volgens hem vooral omdat de organisatie is veranderd.

'De NCG is getransformeerd naar een publieke uitvoerder van de versterkingsoperatie. Hierdoor zijn functies binnen de organisatie veranderd of verdwenen, met als resultaat dat er ook medewerkers zijn vertrokken. De NCG werkt aan het opbouwen van de organisatie en het creëren van een duurzaam personeelsbestand.'

Hoe dan ook: de interne situatie bij de Nationaal Coördinator Groningen mag van de minister geen negatieve gevolgen hebben voor de versterking van huizen.



