'Juist nu is structuur belangrijk voor psychisch kwetsbare mensen'

Ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten worden beschermd in deze coronacrisis, dat is inmiddels algemene kennis.

Maar volgens meerdere deskundigen is er ook een andere groep bij wie de coronacrisis hard aan kan komen, namelijk mensen die psychisch kwetsbaar zijn.

Een van die deskundigen is Marie-José van Tol. Ze is neurowetenschapper aan het UMCG, en kenner van psychologie en depressie. 'Op Twitter zie ik allerlei mensen voorbij komen met psychische klachten. Ze zijn normaal in therapie, maar zien dat therapiesessies niet door kunnen gaan en raken daardoor in paniek.'

Zeker voor mensen die in acute psychische nood zitten kan een therapeut een anker zijn. 'Dat anker valt dan weg, waardoor mensen nóg onzekerder worden.'

Heel veel mensen hebben het sowieso al moeilijk met deze situatie, maar voor psychisch kwetsbare mensen geldt dat nog meer Carl Blijd - psychiater

Dubbele last

Volgens Carl Blijd, psychiater en directeur behandelzaken bij INTER-PSY, kunnen mensen met psychische klachten dubbel last hebben van de crisis. 'Heel veel mensen hebben het sowieso al moeilijk met deze situatie, maar voor psychisch kwetsbare mensen geldt dat nog meer.'

'Veel mensen die bij ons in behandeling zijn worden in gesprekken met mensen om hen heen direct geconfronteerd met het coronavirus', vervolgt Blijd. 'Het is het eerste gespreksonderwerp. Voor iemand met een angststoornis of een depressie kan dat veel impact hebben. Corona is een onzichtbaar gevaar. Bij een orkaan bijvoorbeeld zie je het gevaar komen. Dat is grijpbaar. Maar voor corona geldt dat niet. Dat doet iets met het angstbeeld van mensen.'

Juist voor psychisch kwetsbare mensen zijn bestaande structuren zo belangrijk Marie-José van Tol - neuroloog UMCG

Al was het maar omdat bestaande structuren, zoals werk, sport of sociale contacten de komende tijd niet zo functioneren als normaal. 'Terwijl dat juist voor psychisch kwetsbare mensen zo belangrijk is', vult Van Tol aan.

Mensen moeten daardoor opnieuw een structuur uitvinden. Dat vraagt volgens Blijd om flexibiliteit en improvisatievermogen. 'Maar als je onder stress staat, dan is dat een stuk moeilijker om te doen.'

Tips voor nieuwe structuur

Van Tol heeft daar wel enkele tips voor. 'Het is belangrijk om structuur te houden en actief te blijven. Blijf bijvoorbeeld bewegen, en blijf ook de simpele dingen doen, zoals douchen, tandenpoetsen, een stukje wandelen. En doe dat zo gestructureerd mogelijk.'

Ook is het volgens Van Tol verstandig om niet teveel nieuws te consumeren en ervoor te waken dat je samen gaat piekeren met andere mensen die stressgevoelig zijn. 'Want dat versterkt de onzekerheid alleen maar.'

Ik zie nu heel veel controledrang bij mensen Carl Blijd - psychiater

Dat geldt volgens Blijd overigens voor iedereen. 'Ik zie heel veel controledrang bij mensen, dat ze alles willen weten, en volledig willen weten waar ze aan toe zijn. En zelfs al zou je je beperken om maar één of twéé keer per dag het nieuws te volgen, dan nog krijgen mensen via allerlei apps alsnog informatie binnen. 'Daardoor maken we elkaar eigenlijk gek.

Volgens Blijd moeten we daarmee stoppen, en beseffen dat we niet alles kunnen controleren. 'Focus je alleen op dat waar je wél invloed op hebt, en houd de rest erbuiten. In de topsport is het belangrijk om perioden van ontspanning te hebben. Dat werkt mentaal precies hetzelfde.'

Ook lichamelijke klachten

Volgens Blijd spelen psychische klachten zich niet alleen af in het hoofd. Ook kunnen lichamelijke reacties ontstaan, zoals zweten, hartkloppingen, een zere keel. 'Daardoor kunnen mensen gaan denken: oh, ik ben ook nog eens lichamelijk ziek.'

Volgens Blijd is daarom verwachtingsmanagement heel belangrijk voor mensen met psychische klachten. 'Het is daarom goed dat Rutte noemde dat veel mensen besmet kunnen raken.' Volgens Blijd kan het helpen dat mensen beseffen dat ze ook behulpzaam zijn, als ze besmet raken. 'Dat klinkt raar, maar ook dan ben je van belang voor de opbouw van groepsimmuniteit, voor de bescherming van ouderen en kwetsbaren'.

Daar kan volgens Blijd een rustgevend element van uit gaan.

Te vroeg voor aantallen toename psychische problemen

Op de vraag of Lentis, een gezondheidsorganisatie die onder meer onze provincie zich op geestelijke gezondheid richt, een toename ziet van het aantal cliënten dat zich meldt met zorgen over het coronavirus, antwoordt woordvoerder Siets Nobel dat daar nog geen meldingen van zijn. 'Het hier eigenlijk ook nog wat te vroeg voor.'

