Hoogleraren RUG krijgen les in lesgeven via internet: 'Ook in het buitenland'

Door de coronacrisis ligt het onderwijs stil en dat geldt ook voor de Rijksuniversiteit. Tot in elk geval 6 april worden er geen colleges gegeven. Om de tienduizenden studenten toch les te geven, doen de hoogleraren dat op afstand via internet.

Maar niet iedere professor is even bedreven in het online lesgeven. Daarom krijgen ze hulp van de afdeling onderwijsapplicaties.

Speld horen vallen

Dat gebeurt vanuit het Mercatorgebouw op het Zernikecomplex in de stad. Normaal is het hier een drukte van belang in dit gebouw, maar nu kun je er een speld horen vallen. Er is geen student of docent te bekennen en de gangen zijn leeg.

Coördinator Rob Eekhout zit samen met twee collega's in een kamer op de begane grond van het Mercatorgebouw. Alle drie kijken ze naar hun laptop en op hun hoofd hebben ze een headset. Ze staan in contact met hoogleraren die op afstand uitgelegd krijgen hoe ze colleges via internet kunnen geven.

De voertaal is Engels en de hoogleraren kunnen overal zitten. De meesten luisteren thuis in Groningen en omgeving mee, maar ze zitten ook op andere plekken in het land. 'Ook in het buitenland', weet Eekhout.

Rob Eekhout en twee collega's geven les aan de hoogleraren (Foto: Jan Been/RTV Noord)



Webinars

'We geven per dag twee van deze zogeheten webinars. We reiken de docenten tools aan waarmee ze zo goed mogelijk online les kunnen geven. Docenten zijn gewend om in een zaal of lokaal college te geven, waarbij er rechtstreeks contact is met studenten. De interactie van vraag en antwoord verloopt op een natuurlijke manier, maar online gaat dat anders', zegt Eekhout.

Veel vragen van de docenten gaan over hoe je het best kunt communiceren, terwijl je de studenten niet ziet. 'We leggen uit dat het belangrijk is om niet door elkaar heen te praten. Daarmee voorkom je dat er een brij van geluid ontstaat en het overzicht zoekraakt', legt Eekhout uit.

'Nu de docenten de techniek steeds beter onder de knie krijgen, vragen ze ook hoe ze hun colleges aantrekkelijker kunnen maken.'

Uitdaging

Voor Eekhout en zijn team is het een uitdaging om alles in goede banen te leiden. 'Het is hartstikke leuk om te doen en iedereen is heel erg gemotiveerd om dit te laten slagen.'

