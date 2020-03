Studenten in de bres voor Groningers: 'De sterkste schouders niet onbenut laten'

Het is onder meer mogelijk om een student in te schakelen voor het uitlaten van de hond. (Foto: ANP)

De studentenpartij Student&Stad, studentenverenigingen Vindicat en Albertus Magnus en partijen in de universiteitsraad van de RUG springen in de bres voor Groningers die getroffen worden door de coronacrisis.

'Studenten en jongeren hebben nu de sterkste schouders. Die willen we niet onbenut laten', zeggen ze. De organisaties hebben samen het platform Student voor Stad opgericht. Studenten en mensen die hulp nodig hebben kunnen zich op dat platform melden.

Bestaande en nieuwe acties

Mensen kunnen zich melden voor bestaande als nieuwe acties. Er zijn al diverse initiatieven: zo kun je je aanmelden als oppasser voor kinderen van mensen die een vitaal beroep hebben. Ook is er een website waar medisch studenten zich kunnen melden om in de zorg te ondersteunen.

'We sturen mensen door naar initiatieven die er al zijn', zegt Tjitske Schokker. Zij is student-adviseur van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. 'Maar er zijn ook mensen die graag willen dat er boodschappen voor hen worden gedaan, of dat de hond wordt uitgelaten.'

'Daar zijn nog geen initiatieven voor. In deze gevallen, en ook wanneer er andere ideeën komen, gaan wij de studenten en mensen die hulp vragen zelf aan elkaar koppelen' legt Schokker uit.

Voedselbank

De studenten willen ook de Voedselbank helpen. 'Misschien kunnen we studenten eten laten inzamelen bij supermarkten. Als mensen in de winkel een product extra kopen en dat bij ons inleveren, kunnen wij dat naar de Voedselbank brengen', zegt Marten Duit. Hij is fractievoorzitter van studentenpartij Student&Stad in de Groningse gemeenteraad.

Handleiding met voorzorgsmaatregelen

Student voor Stad is er nog mee bezig om een handleiding te schrijven waarin voorzorgsmaatregelen staan.

'Zo moeten studenten die honden gaan uitlaten, nadat ze de halsband hebben vastgepakt, niet hun eigen gezicht aanraken voordat ze de handen gewassen hebben', zegt Schokker.

'Het loopt storm'

Volgens Duit loopt het inmiddels storm op het platform. 'Per minuut krijgen we drie of vier aanmeldingen van studenten. Het ontploft helemaal.'

In de loop van de dag verwacht de organisatie ook van mensen die hulp nodig hebben aanmeldingen te krijgen. 'We zijn nog maar net live, dus dat moet nog op gang komen.'

Over het aantal mensen dat Student voor Stad uiteindelijk wil helpen, durft het platform zich nog niet uit te laten. Duit blijft voorlopig bescheiden: 'Al kunnen we maar tien mensen helpen, dat zijn er toch weer tien die je geholpen hebt.'

