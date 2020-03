Stadjer Valentijn is één van de 200.000 gestrande Nederlandse reizigers

Het duurt nog weken voordat alle 200.000 in het buitenland gestrande Nederlanders weer terug zijn, laat reisbond ANVR weten. Valentijn van der Lende (27) is één van de reizigers die vanwege het coronavirus vast zit in het buitenland.

Valentijn en zijn vriendin zitten op het Vietnamese eiland Phu Quoc, dat onder Vietnam en Cambodja ligt. Een paradijselijk eiland met kristalhelder water, palmbomen en prachtig weer.

Maar het vakantiegevoel is voor het stel ver te zoeken. Ze kunnen geen kant op. Hun vlucht naar Nederland, die aankomende zondag zou vertrekken, heeft KLM geannuleerd.

Stress en onzekerheid

'Sinds de afgelopen dagen gaat het wat minder met ons', zegt Valentijn. Hij maakt zich zorgen om zijn vriendin, die de stress maar moeilijk kan hanteren. Ook hij wordt gek van onzekerheid. Ze hangen wat rond op het eiland en piekeren over hun terugreis.

Woensdagmorgen kwam het nieuws naar buiten dat Buitenlandse Zaken alles op alles gaat zetten om alle gestrande Nederlanders naar huis te halen, maar dat het nog wel een paar weken kan duren.

Domper

Een flinke domper voor het stel. 'Aan de ene kant is dit nieuws een opluchting, omdat we naar huis gehaald worden, maar aan de andere kant is alles nog zo onzeker', zegt hij.

De eerste weken waren prima, maar ineens sloeg alles om. Het ging zo snel Valentijn van der Lende - Toerist in Zuidoost-Azië

Het stel heeft voor flink wat extra geld een nieuw ticket via Moskou geboekt voor aankomende zondag. Dat is momenteel de enige mogelijkheid om naar Amsterdam te vliegen.

Nu is het hopen dat Rusland de grenzen voor het vliegverkeer niet sluit. 'We zitten in een home stay, bij mensen thuis. Ze zijn heel lief, we mogen blijven en we hebben het hier goed. Maar die onzekerheid vreet aan je, we willen gewoon zo snel mogelijk naar huis.'

Rondreis door Vietnam en Cambodja

Het stel was bezig met een rondreis door Vietnam en Cambodja. De trip richting Cambodja hadden ze al geannuleerd vanwege het virus. Eind februari zijn ze vertrokken naar Zuidoost- Azië.

'De eerste weken waren prima, we hebben het mooi gehad. Maar ineens sloeg alles om vanwege het virus. Het ging zo snel.'

Er is amper communicatie vanuit de luchtvaartmaatschappij Van der Lende

Het stel heeft niet overwogen om thuis te blijven. 'Niemand in Nederland heeft kunnen overzien dat het zo snel zou gaan met het virus en de maatregelen.'

Geen contact met vliegmaatschappij

Het steekt Valentijn ook dat hij niks van de luchtvaartmaatschappij gehoord heeft. 'Alleen dat de reis geannuleerd was, werd in een mail meegedeeld. Verder is er geen communicatie vanuit de maatschappij.'

Het is een flinke domper op hun reis. 'We zijn jaren bezig geweest met deze reis. We mochten bij hoge uitzondering vijf weken vakantie opnemen. Ik weet niet of ik de komende jaren nog wel zin heb om te reizen. Dit is toch wel een smet op de vakantie.'

Valentijn en zijn vriendin hopen zo snel mogelijk weer in Nederland te zijn. 'Desnoods ga ik twee weken in quarantaine. Maakt me allemaal niks uit.'

