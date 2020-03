De Koffiecorner #71: Mike te Wierik: 'Ik hoop dat dit de eerste en laatste keer is'

De Koffiecorner zal de komende tijd op een andere manier gebracht worden dan voorheen. Dit heeft uiteraard alles met het coronavirus te maken. Vanwege alle maatregelen door de regering, maar ook door RTV Noord, nemen we de Podcast de komende tijd vanuit huis op.

We praten met verschillende mensen uit de sport om het over deze bijzonderde tijden te hebben. Dat zullen één op één gesprekken worden, gevoerd door de verschillende sportverslaggevers van RTV Noord.

In deze aflevering praat FC Groningen-watcher Stefan Bleeker met Mike te Wierik, de aanvoerder van FC Groningen.

Mike te Wierik:

'We moeten in Groningen blijven van de club.'

'De club heeft ons een horloge gegeven, helaas geen Rolex.'

'Alfons Arts is bij mij thuis langsgeweest, even een paar biertjes gedronken en toen is hij weer weggegaan, haha.'

'Ik was zaterdag bij mijn ouders en irriteerde me aan mensen op het terras.'

'Ik kwam mijn oma gisteren nog tegen in de supermarkt.'