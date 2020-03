Kinderopvang doorbetalen, maar geen kind mogen brengen, hoe zit dat?

Want alleen de kinderen van ouders met 'vitale' beroepen mogen naar de opvang gebracht worden. Daarom heeft onder andere SKSG al een mail gestuurd aan ouders met daarin een uitleg, waarin staat dat het landelijke beleid wordt gevolgd.

Minder inkomsten

Ook de Rijksoverheid heeft een uitleg op de eigen website geplaatst. Daarin staat wel dat ouders het bij de Belastingdienst moeten aangeven als ze door de coronamaatregelen minder of geen geld verdienen. Zo kan de kinderopvangtoeslag verhoogd worden.

Compensatie?

Die toeslagen lopen dus door, maar de eigen bijdrage die ouders betalen aan de kinderopvangorganisaties blijft ook in rekening gebracht worden. De overheid is manieren aan het bekijken om dat over een tijd (gedeeltelijk) te compenseren. Bij betaling van de kinderopvang behouden ouders recht op opvang, zodra de maatregelen in de toekomst weer worden versoepeld. Ook blijven de afspraken tussen ouders en de Belastingdienst staan.

Doorbetalen personeel

Daarbij komt ook dat kinderopvangorganisaties zelf hun kosten moeten blijven maken. 'Op lange termijn heeft het wel gevolgen voor ons als ouders niet meer betalen. Wij blijven onze kosten hebben, zoals huisvesting- en schoonmaakkosten', geeft directeur Lenie van der Werf van Kids2B aan.

Kids2B heeft 36 vestigingen verspreid over de provincie. 'En personeel dat nu thuis zit, wordt natuurlijk ook gewoon doorbetaald. Soms krijgen we al wel wat vragen over betaling. Maar als we dan uitleggen dat we het landelijke beleid volgen, gaan ze zich daar in verdiepen en is er direct begrip vanuit de ouders', aldus Van der Werf.

'Overigens heb ik ook begrip voor de vraag, hoor: ze betalen er immers voor.'

Bij kinderopvang Babba in Zuidhorn zijn daar nog geen vragen over binnengekomen. 'Maar we snappen het onbegrip bij ouders wel', aldus een pedagogisch medewerker.

'Daarom versturen we morgen een e-mail naar alle ouders met daarin een uitleg. We verwerken daarin een voorbeeldbrief van de Brancheorganisatie Kinderopvang die we hebben gekregen', vervolgt ze.

'We zijn aan het onderzoeken wat we voor ouders kunnen betekenen die het nu echt financieel niet meer kunnen opbrengen.'

'Betalingsregeling is mogelijk'

SKSG, met 70 vestigingen en 7.000 kinderen de grootste kinderopvangorganisatie in Groningen, heeft ongeveer 40 vragen gekregen van ouders, geeft Guido Heeringa (manager Klant & Markt SKSG) aan. 'Wij snappen dat heel goed. Maar als we uitleggen hoe de situatie in elkaar zit, merken we vooral begrip.'

Toch kan het voorkomen dat ouders het financieel echt niet kunnen opbrengen. Daar zal volgens Heeringa coulant mee worden omgesprongen. 'Daar hebben we begrip voor. Een betalingsregeling behoort tot de mogelijkheden. Er moet echter wel een deel betaald blijven worden, zodat ouders het recht op kinderopvangtoeslag blijven houden.'

Ook bij Kids2B wordt meegedacht met die ouders, geeft directeur Van der Werf aan: 'We zullen nooit nee zeggen. Bij acute situaties proberen we mee te denken. Het is altijd maatwerk. We hebben ook dagelijks contact met de gemeenten. We proberen altijd een oplossing te vinden.'

'Vertrouwd en bekend'

Ook bij SKSG blijven de inkomsten noodzakelijk. 'De kosten blijven ongeveer gelijk aan de normale weken. Alle pedagogisch medewerkers krijgen doorbetaald, zodat als we weer normaal open kunnen, de kinderen weer op de voor hen vertrouwde plekken met de bekende gezichten kunnen worden opgevangen. De inkomsten zijn al lager omdat een deel van de extra en flexibele opvang nu zijn weggevallen', geeft Heeringa aan.

Bezetting van kinderen en personeel

Kinderopvang Babba heeft slechts een vestiging, met zo'n 70 kinderen op een normale doordeweekse dag. 'Dan hebben we de BSO er ook bij in. Nu zijn dat er twee. Maar we vermaken ons hier nog wel hoor', lacht de medewerkster. heeft slechts een vestiging, met zo'n 70 kinderen op een normale doordeweekse dag. 'Dan hebben we de BSO er ook bij in. Nu zijn dat er twee. Maar we vermaken ons hier nog wel hoor', lacht de medewerkster. Kids2B heeft verspreid over 36 vestigingen op een normale werkdag zo'n 1000 kinderen in de opvang. Nu zijn dat er ongeveer tien. 'We houden daarom nu nog maar vijf vestigingen open, zodat we alles iets meer centraliseren. Het gaat om de vestigingen in Loppersum, Winsum, Ten Boer, Bedum, en Opwierde in Appingedam', zegt Van der Werf. 'Dat zijn grote vestigingen, zodat de kinderen ook niet te dicht op elkaar zitten'. SKSG gaat om die reden de grootte van de groepen beperken tot maximaal tien kinderen. Op dit moment maakt zo'n 15 procent van de 7.000 kinderen gebruik van de opvang. 'Het terugschroeven in aantallen gebeurt in overleg met het onderwijs en andere kinderopvangorganisaties', zegt Heeringa. 'Soms kunnen locaties bijvoorbeeld een dag gesloten zijn omdat er geen kinderen zijn', vervolgt hij. 'Ook wordt er op diverse locaties samen met onderwijs gekeken of er een betere oplossing is te vinden om kinderen ook een beter programma te kunnen bieden, zodat het voor hen leuker is. Tot slot werken we ook met de WIJ-teams samen voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.'

