Lycurgus-coach Taaij over vervolg competitie en thuissituatie

'Vooropgesteld ben ik geen expert, maar als ik zo om me heen kijk in de wereld, dan denk ik niet dat er nog gespeeld gaat worden', aldus de coach van volleybalclub SAMEN Lycurgus, Arjan Taaij.

De Groningse oefenmeester was net bezig in zijn tuin met grasmaaien, toen de Nevobo het nieuws naar buiten bracht dat bijna alle volleybalcompetities worden gestopt. Voor de eredivisie staan er mogelijk alleen nog 'alternatieve play-offs' op het programma.

Gezondheid voorop

Taaij ziet het somber in. 'Alles is er verder uitgegooid in mei en juni, dus het lijkt me sterk dat wij nog zullen volleyballen dit seizoen. En ook in de landen om ons heen, in Duitsland, België, Finland, Oostenrijk en Zwitserland is het al definitief stopgezet.'

'Bovendien is dat relatief onbelangrijk nu, het gaat nu bovenal om de veiligheid en de gezondheid van iedereen. Dat is het allerbelangrijkste.'

Twee weken isolatie

'Daarnaast zijn onze Amerikanen (red. Collin Mahan en Mitch Perinar) net terug naar huis gegaan en er is geen enkele garantie dat die er nog bij kunnen zijn. Ze moesten bij thuiskomst in Amerika al twee weken in 'thuis-isolatie' en misschien moeten ze dat hier ook wel weer als ze terugkomen in Nederland, als ze überhaupt al mogen vliegen. Bovendien loopt hun werkvergunning op 16 mei af', vervolgt Taaij.

Alternatieve play-offs?

'Wat mij betreft zijn er drie voorwaarden waaronder er nog gespeeld kan worden: de veiligheid moet honderd procent gewaarborgd zijn, de selecties moeten op volle sterkte zijn en er moet publiek bij kunnen zijn.'

De bond heeft woensdag laten weten dat, wanneer de eredivisieteams op 13 april of eerder in staat zijn om te trainen, het eredivisieseizoen dan alsnog vervolgd wordt met 'alternatieve play-offs'. Taaij heeft daar wel wat ideeën bij.

Ideeën van Taaij

'Er zijn een paar opties wat mij persoonlijk betreft. De nummers één en twee (red. Dynamo en Lycurgus) tegen elkaar laten strijden in één, drie of vijf duels. Daar valt wat voor te zeggen, omdat wij al het hele seizoen hebben laten zien de twee beste ploegen te zijn. En in de kampioenspoule is het verschil met de rest zelfs nog iets groter geworden.'

'Maar je zou ook nog een Final Four kunnen spelen in één weekend, bijvoorbeeld in het laatst mogelijke weekend. Dat is dan op 9 en 10 mei, want de spelerscontracten lopen 15 mei af. Dat zou wel iets minder eerlijk zijn, maar dan heb je wel meer tijd.'

'Maar eigenlijk zou ik zeggen: Cancel de hele competitie maar en roep de bekerwinnaar uit tot kampioen', zegt Taaij grappend.



Druk genoeg

Hoe Taaij verder de dagen thuis doorkomt? 'Als jij nou zometeen naar Harkstede rijdt, dan zie je daar één gazonnetje zo prachtig mooi bij liggen… Dat doe ik dus. Ik heb nog een aardige 'to-do-list' voor de tuin.'

'Bovendien zit ik met mijn vrouw en drie kinderen thuis, dus druk genoeg', besluit Taaij met een lach.



