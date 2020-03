Restauratie uurwerken Martinitoren op schema: 'Maar we kunnen niet in de toekomst kijken'

De restauratie van de uurwerken van de Martinitoren ligt, ondanks de coronacrisis, op schema. De uurwerken worden in het Brabantse Asten onder handen genomen. De provincie Brabant is zwaar getroffen door het coronavirus.

De uurwerken worden gerestaureerd door klokkengieterij Royal Eijsbouts. Het bedrijf zit in Asten: in die gemeente zijn twee mensen positief getest op corona.

(Foto: Royal Eijsbouts Klokkengieterij)

'We lopen op schema'

'We lopen op schema', zegt adjunct-directeur Joep van Brussel van de klokkengieterij. 'Maar ook wij kunnen niet in de toekomst kijken. Niemand weet hoe deze situatie zich ontwikkelt. Als er een complete lockdown komt, dan zijn de consequenties voor de planning niet te overzien.'

Van Brussel heeft maatregelen getroffen in zijn bedrijf. 'We hebben de bezetting teruggebracht en er werken minder mensen in de werkplaats. Kantoorpersoneel werkt vanuit huis.'

Hij heeft ook al te maken met ziekte. 'Er zijn al collega's van ons besmet, die zitten thuis in quarantaine. In Brabant worden we vooralsnog het hardst geraakt: we worden wel het Lombardije van Nederland genoemd.' In die Noord-Italiaanse regio heeft het coronavirus ook hard toegeslagen.

Goudlaag komt volgende week

'Ik liep toevallig net nog even door de werkplaats', vertelt Van Brussel telefonisch. 'De schilder is bezig de onderlaag op de wijzers en de ringen aan te brengen.'

'Die onderlaag is naar verwachting komende week uitgehard. Zodra dat het geval is gaan we het bladgoud aanbrengen. En dan gaan de handen er zes weken vanaf: het bladgoud heeft namelijk rust nodig.'

Drie maanden onderhoud

De uurwerken van de Martinitoren werden op 18 februari van de Martinitoren gehaald. Ze waren toe aan groot onderhoud.

Ook in de toren wordt het één en ander vernieuwd. 'Er wordt een deur vervangen, en er komt nieuw gaas bij de hekjes op het balkon waar mensen uit kunnen kijken op de stad', zegt een woordvoerder van de gemeente Groningen.

De bedoeling is dat de restauratie van de uurwerken drie maanden duurt: de Martinitoren moet, als alles volgens planning gaat, tussen 5 en 20 mei weer over haar uurwerken beschikken.

