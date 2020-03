Groninger Kamerleden merken impact coronacrisis op politiek

De coronacrisis heeft ook impact op de werkwijze in de Tweede Kamer. Groninger Kamerleden werken vanuit huis, zijn beperkt in Den Haag en áls ze er zijn, werken ze vooral op hun eigen kamer.

Fractievergaderingen via de app, werkbezoeken die gecanceld worden en debatten die schriftelijk worden afgedaan. De leden van de Tweede Kamer moeten – net als iedereen – hun leven aanpassen als gevolg van de coronacrisis.

Terwijl er woensdag wordt gedebatteerd over de aanpak van de coronacrisis, werken William Moorlag (PvdA) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) thuis.



Laag pitje

SP-Kamerlid Sandra Beckerman is wel in Den Haag, en Anne Kuik van het CDA is net onderweg van Den Haag terug naar Groningen. D66-Kamerlid Antje Diertens is wel bij het debat aanwezig, zij kan als woordvoerder preventieve zorg niet verstek laten gaan.



De leden merken direct de gevolgen van de crisis. 'We vergaderen niet zoals gewoonlijk in een fractiekamer, maar werken alleen in onze eigen kamer', vertelt Anne Kuik (CDA). 'Het Algemeen Overleg is bijvoorbeeld omgezet in een schriftelijk overleg. Ook de live debatten staan op een heel laag pitje.'

'Nog voor de maatregelen van afgelopen zondag werd duidelijk dat mijn werkbezoek van afgelopen vrijdag niet doorging. Telefonische afspraken gaan uiteraard wel door.'



76 Kamerleden moeten minimaal aanwezig zijn

Dat Beckerman en Kuik vandaag wel in Den Haag waren, heeft te maken met het zogeheten quorum: een minimaal aantal leden moeten in de Tweede Kamer aanwezig zijn om besluiten te kunnen nemen. Dat quorum is vastgesteld op 76.

'En aangezien in onze fractie drie mensen uit Brabant moeten komen, en nu niet de provincie uit mogen in verband met corona, is mij gevraagd om in Den Haag aanwezig te zijn', legt SP-Kamerlid Sandra Beckerman uit.

Vooruitziende blik

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) is wel thuis in Groningen aan het werk. Ze voelde het al een beetje aankomen, vertelt ze. 'Toen ik afgelopen donderdag vanuit Den Haag terug naar huis ging dacht ik: laat ik maar voor de zekerheid een grote tas met stukken meenemen, want ik weet niet zeker of ik er volgende week ben.'

[Stieneke van der Graaf - ChristenUnie-Kamerlid:Veel thuis zijn met het hele gezin heeft een eigen dynamiek]

Die vooruitziende blik zorgt ervoor dat de ChristenUnie-politica in elk geval vanuit huis kan werken. Van der Graaf heeft thuis haar werkplek ingericht. 'We hebben onze dochter thuis natuurlijk, mijn man werkt in het onderwijs en geeft nu les vanuit huis. Het is gezellig zo samen, en we wisselen zorgtaken en werk af.'

Als Kamerlid heeft ze nog voldoende te doen, vindt ze zelf. 'Ik probeer zoveel mogelijk afspraken telefonisch of via Skype te doen. Daarnaast ben ik bezig met schriftelijke vragen en met het maken van wetsvoorstellen. Waar ik nu veel meer tijd aan kan besteden.'



'Niet goed voor democratie'

Ook PvdA-Kamerlid William Moorlag werkt vanuit Groningen. Ook hij vergadert en overlegt vooral via de telefoon en videoverbindingen. Dat werkt, erkent hij, maar goed voor de democratie vindt hij het allerminst.

[William Moorlag: PvdA-Kamerlid: Schriftelijke vragen worden door ministers soms benut om zo goed mogelijk 'kluit-riet'-antwoorden te geven]

'Het probleem is dat bijvoorbeeld Algemeen Overleg een andere vorm van parlementaire controle is dan het middel schriftelijke vragen. Die worden door ministers soms benut om zo goed mogelijk 'kluit-riet'-antwoorden te kunnen formuleren. Als je schriftelijke vervolgvragen stelt, ben je op z'n minst dagen of weken verder.'



Groningen-debat vervalt

Beckerman ziet ook de nadelen van het stilliggen van het Kamerwerk. 'Normaal gesproken hadden we vandaag een Groningen-debat gehad. Nu is er geen debat met minister Wiebes, dat is een groot verschil.'

[Qoute:Sandra Beckerman - SP-Kamerlid:Groningen vecht eigenlijk tegen een dubbele crisis. Tegelijkertijd is het heel gaaf om de kracht in de samenleving te zien]

'Gisteren waren er kleine bevingen in Groningen, dat geeft een angstig gevoel. Groningen vecht eigenlijk tegen een dubbele crisis. Tegelijkertijd is het heel gaaf om de kracht in de samenleving te zien.'

Veel bezorgde mailtjes

Mails over de problematiek krijgen de Kamerleden ook. Daar zitten mails tussen met een bezorgde toon.

'Ik kreeg een mail van een tuinder, die schreef: Mijn bloemenomzet ligt stil', laat Moorlag weten. 'Dan wijs je hem in een reactie op de regeringsbrief, die daar ook aandacht aan besteedt. Er zijn veel mails met gangbare vragen, maar ik ontvang nu ook meer mails in de categorie: gezien, gelezen, weggelegd.'

'Veel druk'

Hoe het de komende tijd in Den Haag verder gaat, weten de vier Groningers niet. Normaal gesproken wordt iedere donderdag de concept-agenda voor de week erna rondgestuurd, maar die is nu een stuk leger dan anders.

'Het is afwachten. Bijeenkomsten gaan niet door', vertelt Beckerman. 'Maar wij zijn wel volksvertegenwoordigers, de democratie moet gewoon doorgaan. Ik voel wel veel druk: wat zijn nou goede voorstellen om te doen? Maar daar werken we hard aan.'



Lees ook:

- Alles over het coronavirus