Verloskundigen verdelen beschermingspakketten: 'Je moet het samen doen'

Bij verloskundigenpraktijk La Vie - waar Rozenbaum werkt - doen ze mee aan de actie om beschermingsmiddelen zo eerlijk mogelijk onder de collega's te verdelen. Zo krijgt iedereen een pakket aan spullen.

Eva Hatzman en Janna Alkema - dochter van twee verloskundigen - zitten daarvoor de hele dag in de auto. Ze gaan van deur tot deur om spullen te verzamelen. Het duo komt bij andere verloskundigen, maar ook bij tandartsen en zelfs bij een pluimveehouderij.

'We doen dat zodat we pakketjes kunnen maken en die verdelen we dan weer zodat iedereen gelijke spullen heeft', zegt Alkema. Hatzman: 'Want de een heeft nu heel veel mondkapjes en de ander veiligheidsbrillen, maar sommigen hebben ook helemaal niks.'

Samen doen

Dat is ook waarom Rozenbaum met haar praktijk meedoet. 'Ik heb nu zelf één mondkapje in mijn tas en mijn collega ook, want het is prettig om jezelf te kunnen beschermen. Maar dat hebben anderen ook nodig. Je moet het samen doen.'

Hatzman en Alkema sorteren de rest van de dag alle spullen, om daar vervolgens pakketten van te maken. Die brengen ze vervolgens rond naar de praktijken, zodat iedereen een veiligheidsbril, mondkapje en schort krijgt.

