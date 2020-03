De kerk in Grijpskerk (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Ook in Grijpskerk luiden de kerkklokken voor hoop en troost

Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn woensdagavond een kwartier lang kerkklokken geluid.

Dat gebeurde na een oproep van de Stichting Oude Groninger Kerken.

De stichting wilde daarmee mensen die getroffen zijn door het coronavirus een hart onder de riem steken.

Precies zeven uur

Ook de Nederlands Hervormde kerk in Grijpskerk luidde de klokken. Om precies zeven uur zette koster Bert Wagenaar de klokken in werking, waarna een luid gebeier over het dorp schalde.

'Belangrijk om dit te doen', zegt Wagenaar, die wordt vergezeld door zijn echtgenote Mariet, 'Het is niet niks wat er nu gebeurt. Het is goed om daar even bij stil te staan.'

Belangrijk

Spontaan komen Klaaske ten Have en Ate Faber naar de kerk. Ten Have: 'Mijn dochter attendeerde mij erop dat de klokken zouden worden geluid, Ik vind het belangrijk om hier even te zijn.

