'Boetes kunnen oplopen tot 1300 euro als je niet aangeeft waarom je je verplaatst'

'Confinement noemen ze het hier', antwoordt Johan Beikes op de vraag hoe de 'lockdown' in Frankrijk genoemd wordt. De Pekelder runt sinds vijftien jaar een boerderijcamping in de Franse Ardèche, ten zuiden van Lyon.

Ook hij ervaart de gevolgen van de coronacrisis. 'We wonen op een boerderij die redelijk afgezonderd is, maar wij gaan verder ook nergens naartoe', vertelt hij.

Een situatie die voor hem en zijn vrouw overigens niet zo gek veel anders is, omdat ze normaal gesproken ook vooral in en om de boerderij leven. 'Dus vanuit dat opzicht is de praktische situatie niet heel veel veranderd.'

Speciaal formulier

Omdat de boerderij op een heuvel staat, heeft Beikes goed zicht op het nabijgelegen Saint-Julien-Labrousse. 'En van afstand zie ik wel dat het heel rustig is in het dorp. Er is weinig autoverkeer en er gebeurt weinig', gaat hij verder.

Ondanks de lockdown is het wel mogelijk om boodschappen te doen, legt hij uit. Ook kunnen Fransen, als het echt noodzakelijk is, de deur uit voor hun werk. 'Als je naar de dokter moet of familieleden moet verzorgen, heb je ook toestemming. Maar dan moet je wel op een speciaal formulier aangeven waarom je je verplaatst. Anders kun je boetes krijgen, die kunnen oplopen tot 1300 euro.'

Camping

Beikes en zijn vrouw Ria streken vijftien jaar geleden neer in de Franse Ardèche om een 250 jaar oude boerderij te verbouwen, een klus waar ze nog altijd veel energie in steken. Rondom de boerderij is ruimte om te kamperen. 'De camping is op dit moment niet geopend. Maar wij kunnen zelf gewoon aan het werk', weet Beikes.

Een deel van de camping bij de boerderij van Johan en Ria (eigen foto)



Tot zijn verbazing staat de camping op een lijst van de Franse autoriteiten met activiteiten die ondanks de coronacrisis door mogen gaan. 'Dus we zouden open mogen, al heb ik geen idee wat daar de gedachte achter is. Maar ik denk niet dat veel mensen met een vakantie bezig zijn op dit moment', zegt hij lachend.

Onzekere periode

'Ik ben wel benieuwd wanneer het campingseizoen officieel geopend wordt. Zorgen maak ik me verder niet', vertelt de Pekelder. 'Elk jaar gaat het toch al op en neer met het aantal kampeerders, dus we zijn wel gewend om met een onzekere periode om te gaan.'

Beikes zag woensdag op de televisie dat de Franse overheid meldde dat de lockdownnog wel vier weken kan duren. 'Dus we kunnen onze borst natmaken', zegt hij. 'Gelukkig is onze filosofie altijd geweest om zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. We kunnen leven van producten uit eigen tuin, dat komt in deze tijden mooi van pas.'

