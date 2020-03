Van diner naar daghap: hotels improviseren of doen het licht uit

Sinds gisteren is Hotel Prinsenhof in Stad gesloten vanwege de coronacrisis (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Nu het land praktisch op slot gaat vanwege de coronacrisis, heeft een weekendje weggaan geen prioriteit. Er is ook niet veel aan; evenementen gaan niet door, theaters en musea zijn dicht. Bij hotels in Groningen stapelen de annuleringen zich dan ook op. Veel hotels gaan uit voorzorg dicht.

'Het hakt er behoorlijk in', zegt manager Bart Olinga van Apollo Hotel, de kenmerkende zwart-witte blokkentorens tegenover het Gasunie-gebouw in Stad.

De telefoon blijft rinkelen bij de receptie. Normaal gesproken een goed teken, maar nu de aankondiging van wéér een afzegging. De hotelmanager heeft daarom besloten om iedereen voor de komende tijd af te bellen. 'Ze snappen het wel, ze wensen ons vooral sterkte toe', zegt Olinga.

Roomservice op de gang

Morgen sluit Apollo Hotel de deuren, in elk geval tot 6 april. Toen premier Rutte vorige week aankondigde dat horeca niet meer open mocht, ging het licht al uit in het restaurantgedeelte.

Diners werden sindsdien in afgeslankte vorm verzorgd. Een daghap die in een pakketje bij hotelgasten voor de deur werd neergezet.

Receptionisten ter beveiliging

Maar sluiting betekent niet dat het personeel thuis komt te zitten. Om indringers en inbraken tegen te gaan, zo vertelt de hotelmanager, houden receptionisten de komende tijd een oogje in het zeil. 'Ze wisselen elkaar af in twee diensten. Vanwege de veiligheid blijft het hotel 24 uur per dag bemand.'

Receptionistes mogen spelletjes meenemen Cor van Dalfsen - Manager Hotel Prinsenhof

Ook bij andere hotels in de stad is dit het geval. Hotel Prinsenhof aan het Martinikerkhof laat sinds de sluiting gisteren receptionisten wisseldiensten draaien. Verder is er niemand meer. Maar wat moeten de receptiemedewerkers dan nog doen?

'Niet veel', biecht manager Cor van Dalfsen op. 'Ze mogen spelletjes meenemen. En de telefoon gaat nog wel, hoor. Mensen hebben veel vragen. Of we nog open zijn, bijvoorbeeld. Ze moeten zichzelf gewoon een beetje vermaken nu.'

Een kamer in Hotel Prinsenhof in Groningen. (Foto: Jos Schuurman/FPS)



Sommige hotel-restaurants gaan creatief om met de coronacrisis en breiden hun bezorging uit of beginnen een afhaalservice. Voor het viersterrenhotel Prinsenhof, dat er een klassiek restaurant bij heeft, is dit geen optie. Van Dalfsen ziet het simpelweg niet zitten om langoustines in een plastic bakje te gieten. 'Wij richten ons op het hogere segment. Dat komt de kwaliteit niet ten goede.'

Verantwoordelijkheid

Het hotel staat paraat om in geval van nood (deels) open te gaan. Bijvoorbeeld als het zorgpersoneel van het UMCG dringend een slaapplek nodig heeft. Dalfsen noemt het: 'sociale verantwoordelijkheid'.

Je moet goed nadenken wat voor gevolgen het heeft als je dichtgaat Fred Dalebout - eigenaar Martini Hotel Group

Om die reden houdt het Martini Hotel aan het Gedempte Zuiderdiep de deuren helemaal open. Die keuze wordt iedere dag opnieuw gemaakt, vertelt eigenaar Fred Dalebout. 'Je moet goed nadenken wat voor gevolgen het heeft als je dichtgaat. Er zijn mensen in sectoren die nu heel erg hard nodig zijn en aan het eind van de dag misschien wel willen overnachten.'

Ontbijtjes bij de receptie

Waar hotelgasten zich nog wel laten zien is er voldoende werk. Toegegeven, het is even slikken voor Hotel Schimmelpenninck Huys in hartje centrum. Van de zestig kamers zijn er op dit moment vier bezet. En die gasten willen natuurlijk wel iedere dag schone handdoeken en een ontbijtje.

Een ontbijtbuffet zit er voorlopig niet in. Dat wordt alleen klaargemaakt boven een bepaald aantal gasten. De ontbijtjes worden daarom in pakketjes bij de receptie klaargelegd, zegt manager Sanne Luijten. Schoonmakers doen afzonderlijk van elkaar - met handschoentjes - hun werk.

Het City Hotel Groningen. (Foto: ANP)



Gebruikmaken van de situatie

City Hotel Groningen aan het Kattendiep heeft besloten om vanaf komende zondag dicht te gaan. 'Het besluit is echt net genomen', zegt directeur Leon Dijkstra van het overkoepelende Eden Hotels, dat dertien vestigingen door het hele land heeft.

We gaan schoonmaken en achterstallig onderhoud wegwerken Leon Dijkstra - Directeur City Hotel Groningen

'In Groningen gaat het eigenlijk nog best goed. We hebben tientallen reserveringen, maar zien vooral voor de komende tijd annuleringen binnenstromen. Dan is het bedrijfseconomisch niet zo zinvol meer om open te blijven.'

Van de nood wordt een deugd gemaakt. 'We hebben nog wat achterstallig onderhoud en wat schoonmaakwerk te doen. Dat moest er toch een keer van komen.'

