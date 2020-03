Winkelend publiek mijdt Stad: 'De terugloop is vermoedelijk al 75 procent'

In veel winkelcentra is het akelig rustig uit angst voor het coronavirus. Het gevolg is dat veel winkeliers de boel sluiten of op gezette tijden geopend zijn. Dat heeft ook gevolgen voor de koopavond in Stad.

'Er is ook vanavond koopavond, maar dat betekent niet dat alle winkels geopend zijn', zegt Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club (GCC). Een groot deel van de Herestraat, met name de modezaken, zal helemaal afgesloten zijn.

Ondernemers niet op één lijn

De GCC probeerde voorafgaand aan de koopavond alle ondernemers op één lijn te krijgen, maar dat bleek in de praktijk lastig. 'Het is fifty-fifty hoe iedereen erin staat', vertelt Bos.

'Ondernemers grijpen op dit moment elke kleine kans die ze hebben. Zo zijn kleine ondernemers op bepaalde momenten bezig in hun winkel. Als er dan winkelend publiek langskomt, zijn die mensen van harte welkom. Maar dat het op dit moment sneu is gesteld qua bezoekers in de binnenstad, is duidelijk.'

Terugloop

Harde cijfers om die laatste opmerking feitelijk te kunnen onderbouwen, heeft Bos niet. 'Maar ik denk dat het zeker al met 75 procent is teruggelopen', vermoedt hij. 'Ik was gisteren bij de opening van de nieuwe winkel Laif en Nuver in de Rode Weeshuisstraat. Daar waren maar zes of zeven mensen bij, terwijl het anders helemaal vol zou staan.'

'Als je door de straten in de binnenstad loopt, denk je nu dat het 09:00 uur is op zondagochtend', gaat hij verder. Toch zijn er volgens hem ook ondernemers die hun zaak wél de hele dag geopend hebben. 'Zij zeggen: wij willen de mensen die wel willen kopen de gelegenheid geven om op gespreide tijden langs te komen. En daar valt ook wel wat voor te zeggen.'

Hoofd boven water houden

Dat ondernemingen praktisch en creatief proberen te denken om hun hoofd in deze onzekere tijd boven water te houden, vindt Bos begrijpelijk. Zelf probeert hij daar ook een steentje aan bij te dragen.

'Het Warenhuis Groningen is een platform waar wij in december mee zijn gestart en we zitten eraan te denken om dat versneld uit te breiden. Nu zijn er zestig winkels bij aangesloten. Als je online iets bestelt, kun je dat dezelfde dag binnen vier uur in huis hebben. Hopelijk is dat snel van de grond.'

