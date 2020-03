Eenrummer festivalorganisatie krijgt hartverwarmende reacties

Twee van de grootste evenementen in Noord-Groningen hebben besloten het evenement af te gelasten. De organisaties van Sunsation in Middelstum en Spring in Eenrum konden niet anders.

Het doet ons pijn om deze beslissing te nemen, maar we merken dat er niemand meer mee bezig is en er zijn belangrijkere zaken op dit moment', vertelt Marik Gnodde namens de organisatie van Spring. Het is was voor het bestuur een logische keuze om woensdag te besluiten om het feest te annuleren. Sponsoren van Spring reageren begripvol.

23e editie

Tijdens het paasweekend zouden beide feestavonden weer goed zijn voor tweeduizend bezoekers. Mooi Wark en Jannes zouden onder anderen optreden. 'De online kaartverkoop was al gestart en dat liep goed, totdat bekend werd dat het coronavirus ook in Nederland is. Ook de cafés, die onze kaarten verkopen, moesten dicht', vertelt Marik.

'Mensen die al kaarten gekocht hebben, kunnen hun geld terug krijgen. We gaan nog bekijken hoe. Van sommige bezoekers horen we dat ze hun geld niet terug hoeven als steun aan ons. Dat vinden we heel sympathiek', vindt Marik.

Ook noemt Marik het 'hartverwarmend' dat er mensen zijn die in het algemeen oproepen om geen geld terug te vragen als steun voor artiesten en festivalorganisatoren. Zo is al door een enkeling een oproep geplaatst met de hashtag #ikhoefmijngeldNIETterug.

