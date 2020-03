Groningse verpleeghuizen nemen coronamaatregelen: 'Maar we proberen het gezellig te houden'

De kans is groot dat donderdag de verpleeghuizen in het land op slot gaan voor bezoekers. Het punt staat op de agenda van het crisisteam van het kabinet. Een groot aantal van de Groningse verpleeghuizen heeft al maatregelen genomen.

Zorggroep Oosterlengte met elf verpleeghuizen in Oost-Groningen houdt donderdag sinds het middaguur de deuren gesloten voor bezoekers.

'Dat doen we niet zomaar en het is geen makkelijk besluit', zegt interim-bestuurder Erik Knoll. 'Bezoek is belangrijk voor onze bewoners en is onderdeel van het dagprogramma. Maar we willen het risico op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken.

Veilige werkplekken

Het afgelopen weekend besloot Oosterlengte al slechts nog één bezoeker toe te laten. 'Daar heeft iedereen zich goed aan gehouden, maar je ziet dat er toch veel mensen over de vloer komen. Ook ons personeel moeten we een veilige werkplekken bieden en daarom hebben wit besluit genomen' zegt Knoll.

Bij zorginstelling De Hoven, die verschillende locaties in Noord-Groningen heeft, is bezoek nog welkom. 'Er gebeurt veel en we zijn ook zaken aan het voorbereiden voor het geval dat', zegt woordvoerder Hilda Boelens van De Hoven.

'Op dit moment hanteert De Hoven een maximum van twee bezoekers per dag per bewoner. Zij mogen samen komen, maar ook apart', staat op de website van deze zorg instelling.

Sociale isolatie

Bij ZINN is sinds dinsdag al geen bezoek meer welkom voor de bewoners van de zes woonzorglocaties voor ouderen. 'Wij hanteren sociale isolatie' zegt woordvoerder Marloes Lok van ZINN. 'Ook vrijwilligers worden niet meer toegelaten'

ZINN schuift intern met het personeel om naast zorg ook activiteiten, begeleiding en aandacht te kunnen blijven geven aan de bewoners. 'We proberen in ieder geval onze gezellige sfeer te behouden. We organiseren activiteiten, hebben muzikanten in de tuin en ontvangen tekeningen en kaartjes van kinderen uit de buurt.'

