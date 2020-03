Bert Visscher komt tijd door met schrijven en klussen

Vandaag zou hij in Carré in Amsterdam de voorstelling 'Hij wordt vanzelf moe' spelen, maar de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat hij gewoon thuis in Groningen zit: cabaretier Bert Visscher.

Met een beetje klussen en het schrijven van een boek brengt hij de tijd door.

'Tot en met zondag zou ik nog vier voorstellingen doen in Carré en daarna Den Haag en verder, maar ja...', vertelt Visscher via de telefoon. 'Vanmorgen hebben we nog met ons team om de tafel gezeten. We kunnen de tournee gelukkig verlengen. Tot in juli, als het dan over is tenminste.'

Boek schrijven

Door de afgelaste voorstellingen zit Bert Visscher thuis en heeft hij eindelijk tijd om te schrijven aan een nieuw boek.

'Een half jaar geleden zat ik met wat collega's te praten over vroeger, mijn begindagen. De eerste voorstellingen die ik gaf. In jeugdhonken. Of de eerste theaters waar dan geen mens op af kwam. Dat ik daar eens een boek over moest schrijven. Dat was er nog niet van gekomen, maar daar heb ik nu alle tijd voor', vertelt Visscher.

Klussen op Schier

'Verder heb ik de afgelopen dagen nog wat geklust aan ons huisje op Schier. Ik was daar zondag toen alles dicht ging. Heel raar. Nu ook in de stad, het lijkt wel een spookstad.'

Sociale contacten blijven bij de cabaretier tot een minimum beperkt. 'Ik bezoek af en toe nog wel een vriend. Die woont hier om de hoek. Maar grote groepen en verjaardagen doe ik nu even niet.'

Raar

Het moet voor de Groninger cabaretier raar zijn dat hij juist in crisistijd de mensen niet blij kan maken. 'Ik heb het er met een paar mensen over gehad. We moeten wat doen. Op de Grote Markt. Maar dat kan dus ook niet. Maar ik voel me gezond en dat is het belangrijkste.'

