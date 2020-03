Groningse huizenmarkt merkt nog geen corona-effect: 'Maar het moet niet te lang duren'

'Ik kom net van een bezichtiging, dat gaat tot op heden gewoon door. Soms word ik afgebeld, maar dat is vanwege ziekte. Het is wel een beetje onwennig, want je probeert je aan de adviezen van het RIVM te houden. Je spreekt dan met mensen, maar je mag ze geen hand geven', geeft De Jong aan.

Iedereen probeert zijn weg te vinden in deze nieuwe onwerkelijkheid Sjirk de Jong - woordvoerder NVM

'Maar we proberen bijvoorbeeld wel afstand te houden, dat soort zaken. We hebben wel al onze klanten gebeld met de vraag of ze het prettig vinden dat de bezichtigingen doorgaan. Bijna niemand vond dat een probleem. Iedereen probeert zijn weg te vinden in deze nieuwe onwerkelijkheid.'

Eigen verantwoordelijkheid

'We zien bij vrijwel geen enkel kantoor dat er niks meer doorgaat, blijkt uit zijn inventarisatie bij makelaars in de omgeving. Vanuit de NVM is er wel een advies de deur uit gegaan naar iedereen die bij ons is aangesloten. Daarin hebben we de maatregelen van het RIVM als basis genomen, maar ook hebben we gezegd dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen.'

'Niet overal mensen vandaan halen'

Wessel Boer van Boer Makelaar en Verzekeringen in Bellingwolde, niet aangesloten bij de NVM, heeft juist alle bezichtigingen tot 6 april stopgezet.

'Wij krijgen veel mensen uit de rest van het land die in huizen in dit gebied geïnteresseerd zijn. Als ik mensen overal vandaan haal, uit gebieden waar het virus nog veel meer heerst dan bij ons, dan strookt dat niet met de kabinetsmaatregelen om snelle verspreiding te voorkomen.'

Straks gaat het echt weer vrolijk verder Wessel Boer - makelaar in Bellingwolde

'Van zowel de kopende als verkopende klanten is hier veel begrip voor. Wat de coronacrisis nu voor de huizenmarkt betekent? Ik denk dat er een klein dipje komt, maar straks gaat het echt wel weer vrolijk verder', verwacht Boer.

De kabinetsmaatregelen gelden tot 6 april, maar als dat langer gaat duren, kan het verhaal veranderen, zegt NVM-woordvoerder De Jong.

'Kijk, als het over een paar weken langzaam weer naar 'het normale' gaat, dan blijven de effecten minimaal. Maar als het langer gaat duren, voel je het overal in de economie. En dan blijft de woningmarkt niet achter. En dan zal het ook gevolgen hebben voor de woningprijzen. Maar over die lange termijn is nu nog weinig te zeggen', aldus de makelaar.

Ook Boer denkt er zo over: 'Het nieuws volgen, meer kunnen we niet doen. Maar wat het voor de lange termijn betekent is echt koffiedik kijken.'

Huizenprijzen

Hoogleraar vastgoedontwikkeling Arno van der Vlist van de Rijksuniversiteit Groningen verwacht niet dat de coronacrisis extreme gevolgen heeft voor de huizenprijzen, ook niet als er een totale lockdown komt.

'Minder bezichtigingen hoeft niet direct iets te betekenen. De markt komt dan stil te staan, maar dat hoeft niet te zeggen dat de huizenprijzen gaan zakken', stelt hij.

Van der Vlist vervolgt: 'Ik verwacht dat de transacties in aantallen sterk naar beneden gaan vallen, ook omdat hypotheken straks moeilijker te verkrijgen zijn. Maar ik vraag me af of dat een effect op de huizenprijzen heeft.'

'Als er minder transacties plaats vinden, zullen er weinig woningen op de markt aanwezig zijn. Bij veel aanbod ontstaat een prijsdaling, maar als dat aanbod er niet is.. Dit is een dusdanige situatie die niet te vergelijken is met bijvoorbeeld de grote financiële crisis.'

Arbeidstijdverkorting

Dat bij De Jong zijn eigen makelaardij het werk gewoon door blijft gaan, en ook bij de leden van de NVM, betekent dat hij nog niet heeft hoeven nadenken over het onderzoeken van arbeidstijdverkorting voor personeel.

Voor onze branche is het nog niet aan de orde Sjirk de Jong - woordvoerder NVM

'In de makelaardij zijn er relatief veel kleine kantoren, er ziin maar een paar grotere. Maar wij hebben er zelf nog niet naar geïnformeerd. Ook Pandomo, misschien wel de grootste, heb ik daar nog niet over gehoord. Ik denk dat dat voor onze branche nog niet aan de orde is. Maar nogmaals: als dit nog weken gaat duren, dan kan het een ander verhaal worden. '

Boer in Bellingwolde heeft drie personeelsleden in dienst en stelt ook nog geen arbeidstijdverkorting te hoeven aanvragen. 'We hebben genoeg spek op de botten en we doen ook nog in verzekeringen. Dus dat gaat hier niet gebeuren. Trouwens, we komen uit een goeie economie, dus ik snap niet dat bedrijven geen reserves hebben opgebouwd.'

Het is niet te zeggen wat juist is, dat kan pas achteraf Wessel Boer - makelaar in Bellingwolde

Of hij nog een boodschap heeft voor makelaars die wel doorgaan met bezichtigingen? 'Nee, iedereen doet het op zijn eigen manier en denkt dat hij het goed doet. Als je ziet dat zelfs de landen om ons heen het allemaal verschillend aanpakken, dan is niet te zeggen wat juist is. Pas achteraf kunnen we zeggen wie de juiste beslissingen heeft genomen.'

De Jong (NVM) plaatst nog wel een kanttekening: 'Landelijk hebben we hier veel contact over met elkaar. En ik kan mij voorstellen dat mijn collega's in Noord-Brabant een heel ander verhaal vertellen. Maar we proberen overal praktisch en functioneel mee om te gaan.'

Lees ook:

- NVM: Stad Groningen heeft nog steeds de krapste woningmarkt van Nederland

- Lees hier alles over het coronavirus