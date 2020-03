Verse groenten voor voedselbanken mogelijk in gedrang

De bevoorrading van voedselbanken met verse groenten komt door de coronacrisis mogelijk in het gedrang. Dat zegt Appie Wijma van Voedseltuin Tuuntje in Opende. Tuuntje levert aan alle Groninger voedselbanken.

Hoewel het pootseizoen nog niet is begonnen en het dus rustig is in Tuuntje, maakt Wijma zich zorgen. 'Ik heb de vrijwilligers gevraagd thuis te blijven in verband met corona. Normaal hadden hier vandaag twaalf man rondgelopen, maar ik vind het niet verantwoord om ze te laten komen.'

Een deel van de vrijwilligers heeft al geen sterk gestel of kampt met een zwakke gezondheid, laat Wijma weten. 'En ik moet er niet aan denken dat één van hen besmet is en anderen aansteekt. Daar zou ik mijn leven lang spijt van hebben. Voorkomen is beter dan genezen.'

Pootseizoen

Hoe lang deze situatie voortduurt, weet niemand en dus ook Wijma niet. Maar lastig is het wel, want over een paar weken begint het pootseizoen en moeten de spinazie, andijvie, wortelen en andere groenten weer worden gepoot of gezaaid. Dat moet Wijma nu zelf doen, want de helpende handen zitten thuis.

Grote zorgen

Niet alleen het poten en zaaien komt volgens Wijma in het gedrang, ook het oogsten van de groenten en de levering aan de voedselbanken wordt een lastige klus.

'Ik doe wat ik kan. maar ik maak me grote zorgen. Zeker omdat niemand weet waar en wanneer alles weer een beetje normaal is', besluit Wijma.

