Mollema: 'Hoop dat de Tour de France nog wel doorgaat'

Bauke Mollema komt juichend over de streep in de Ronde van Lombardije. (Foto: Orange Pictures)

Ook Bauke Mollema ondervindt de gevolgen van de coronamaatregelen. De wielrenner uit Groningen mag nog wel in de buitenlucht trainen, maar moet daarvoor wel over de juiste papieren beschikken.

Woensdag werd hij in zijn woonplaats Monaco staande gehouden door de politie. 'Ik moest m'n papieren laten zien en mocht daarna doorfietsen. Ik train toch het liefste buiten dan op de rollerbank thuis. Maar het kan maar zo zijn dat de regels volgende week veranderen', zegt Mollema.

Benen strekken

Hij heeft net een stukje met zijn vrouw en kinderen gewandeld, als hij de situatie in Monaco uitlegt. 'Een klein blokje om om de benen te strekken mag nog net, maar daar houdt het ook wel mee op. M'n drie kinderen hebben af en toe wel wat beweging nodig.'

'Officieel is het land in lockdown zoals dat heet en mag je alleen nog maar naar buiten voor werk, boodschappen of het uitlaten van de hond', vertelt de laatste winnaar van de Ronde van Lombardije.

Juist in de Italiaanse streek waar hij wielersucces boekte, heerst het coronavirus nu op z'n ergst in Europa en raken de intensive care-afdelingen overvol. 'Het is drieënhalf uur vanaf Monaco, maar echt bizar als je hoort hoe het er daar nu aan toe gaat. Ik hoop van harte dat het hier of in Nederland niet zover komt.'

Voorbereiden lukt niet

Mollema heeft zoals iedereen geen idee waar het gaat eindigen. Hij kan zich daarom ook niet focussen of voorbereiden op een wedstrijd. Trainen doet hij wel, maar minder dan normaal gesproken.

Hij laat de fiets de komende dagen dan ook staan. De hoogtestage in Spanje als voorbereiding op de Ronde van het Baskenland gaat niet door. De koers is afgelast, net zoals de Waalse Klassiekers en de Amstel Gold Race.

'Je weet het niet'

'Normaal gesproken werk je naar een doel toe. Net zoals in de winter met de wetenschap dat je over een week of acht je eerste wedstrijd rijdt. Ergens hoop ik dat de Tour de France deze zomer doorgaat, maar je weet het niet. Het is echt aankijken hoe zich dit verder ontwikkelt.'

Lees ook:

- Coronavirus zit Mollema dwars: 'Het kan een gekke wielermaand worden'

- Volg alles over het coronavirus in ons liveblog

- Alles over het coronavirus