Ondanks corona gaat minimacamping door met seizoensvoorbereiding

Ondanks de onzekere tijden gaan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van minimacamping Polemonium in Opende gewoon door. Eigenaar Appie Wijma wil de eerste gasten ontvangen in het Pinksterweekend, maar of dat er door de coronacisis ook van komt is de vraag.

Volgens Wijma moet er veel werk worden verzet voordat de camping open kan en dat kan niet op het laatste moment. 'We kunnen het ons niet permitteren dat de camping er onaf bij ligt als de eerste mensen komen. Dat duurt nog even, maar we kunnen niet met de handen over elkaar gaan zitten en afwachten.'



Na coronacrisis écht aan vakantie toe

De campingbaas is zich er terdege van bewust dat al het werk voor niets kan zijn geweest als de coronacrisis aanhoudt. 'Misschien moeten we zelf wel besluiten dat de camping dicht blijft, misschien wordt dat van hogerhand opgelegd. We weten het niet, maar stilzitten ligt niet in mijn aard.'

Volgens de Groninger van het Jaar 2019 zijn mensen na de coronacrisis echt aan vakantie toe. Dat geldt helemaal voor de gasten van zijn camping die het toch al niet breed hebben. 'Ik hoop dat we open kunnen gaan, maar als dat niet kan dan slaan we een jaar over. Dat is dan helaas niet anders.'



