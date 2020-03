Alleen bij spoed hebben Groningse tandartsen tijd

'U luistert naar het antwoordapparaat van tandartspraktijk Hereweg. In verband met de coronacrisis zijn wij alleen bereikbaar voor spoedgevallen, zoals ongevallen, nabloedingen en heftige pijnklachten.'

Deze boodschap is niet uniek. Veel Groningse tandartspraktijken sluiten de deuren voor controles, het vullen van gaatjes en het repareren van kapotte vullingen. Alles om het coronavirus in te dammen.

Tandartsen volgen richtlijn

Met deze maatregelen volgen tandartsen de richtlijnen van overkoepelende tandartsorganisatie KNMP. Die laat alle leden weten alleen spoedklachten en mogelijk levensbedreigende situaties te behandelen, zo staat op hun website. In het geval van een patiënt die besmet is met het virus en in acute nood verkeert, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de GGD.

Tandartsen werken deze periode volgens een weekendrooster. Dat houdt in dat de dienstdoende tandarts van de praktijk alleen bereikbaar is voor spoedgevallen, zoals ongelukken en plotselinge heftige pijn. Vaak kunnen tandartsen ook niet anders, want veel patiënten zeggen zelf hun afspraken af.

'Je kunt niet iemand rond laten lopen zonder kiezen'

In de praktijk van tandarts Robert Jalink in Winschoten volgen de tandarts en zijn assistenten de richtlijnen van overkoepelende tandartsorganisatie KNMT. Dat betekent dat alleen spoedgevallen worden behandeld.

'Ik maak daarnaast behandelingen af die voor de virusperiode al gestart waren, zoals het plaatsen van protheses. Dat gebeurt in stapjes. Je kunt moeilijk iemand rond laten lopen zonder kiezen.' Hij heeft per dag een handjevol patiënten. Donderdag slechts één.

Jalink maakt zich wel zorgen over wat er gaat gebeuren als hij zijn reguliere openingstijden weer gaat hanteren. 'Ik ben alleen en heb ook geen ruimte voor een extra behandelstoel. 'Ik moet straks alles inhalen. Ik ben bang dat ik te weinig tijd heb dan.'

Straks komt de drukte

Geert Schoonebeek, van Prestant Mondzorg in Hoogezand, zit met dezelfde zorgen. Hij heeft een grote praktijk met vier stoelen en vijf tandartsen in dienst. Op een normale dag komen er zo'n honderd mensen over de vloer. Hun afspraken zijn opgeschort en moeten later worden ingehaald.

Hij heeft donderdagmorgen nog een antibioticumkuur aan een vrouw met een ontsteking meegegeven. 'Ik heb niet in haar mond gekeken, nee. Normaal doe ik dat wel. Dit is ook uitstel van behandeling. Die kuur lost het niet op. Zij moet later terugkomen, dus we krijgen het heel druk straks.'

'Kan nog wel even vooruit'

Beide tandartsen hebben geen gebrek aan mondmaskers en andere spullen. Schoonebeek merkt wel dat vooral desinfecterende middelen lastig te krijgen zijn momenteel. 'Maar ja, ik zie toch bijna geen patiënten. Ik kan nog wel even vooruit met wat ik heb.'

