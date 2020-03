Fysiotherapiepraktijk houdt vol; gewoon open, maar weinig patiënten

Fysiotherapiepraktijk Thetra in Groningen is open, maar het is er allesbehalve druk. Verreweg de meeste patiënten blijven weg. De meesten uit angst om besmet te worden met het coronavirus, anderen omdat ze zelf klachten hebben en niemand willen besmetten.

Thetra heeft na advies van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie besloten wel open te blijven. Een van de redenen is dat de fysiotherapeuten huisartsen kunnen ontlasten. Als ze de deuren sluiten vallen mensen mogelijk terug op de huisarts, die het al te druk heeft met het coronavirus.

Behandelingen gaan door

Praktijkhouder Inge Koenen: 'We hebben extra veiligheidsmaatregelen genomen om zo hygiënisch mogelijk te werken. We bieden ook een telefonisch consult aan voor mensen die thuis kunnen oefenen, die echt het huis niet uit durven.'

Volgens Koenen kan veel zorg in principe gewoon doorgaan, ook al heeft ze een beroep waarbij ze fysiek contact moet maken. 'Een nekmassage dat valt weg, maar een enkel behandelen op afstand, waarbij iemand op zijn buik ligt, zien wij wel zitten.'

Patiënten in de fitnesszaal

Door de praktijk open te houden komt er tenminste nog iets aan inkomsten binnen. Het coronavirus betekent een flinke financiële strop. 'We hebben een aantal mensen in loondienst. Dat is zeker een punt.'

Thetra beschikt naast de behandelkamers over een fitnesszaal. Die is voor abonnementshouders nu gesloten. Alleen patiënten kunnen er - op afstand van elkaar - hun oefeningen doen. 'We hebben die ruimte nu natuurlijk leeg en we houden hooguit twee patiënten per uur.'

