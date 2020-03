Middenstand Winschoten neemt maatregelen, Stadskanaal ongewijzigd

Het is deze dagen erg rustig in het centrum van Winschoten. (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Het is veel rustiger dan normaal in winkelstraten in onze provincie, zo ook in Winschoten. Om ondernemers niet langer dan nodig in de winkel te laten staan en klanten duidelijkheid te geven, passen winkels hun openingstijden aan.

Terwijl de middenstand in bijvoorbeeld Winschoten maatregelen treft, blijft de situatie in Stadskanaal ongewijzigd. Daar worden juist ruime openingstijden gehanteerd om klanten meer over de dag te kunnen spreiden.

'Erg rustig'

'Het is erg rustig in Winschoten', zegt Peter Schulingkamp. Hij is voorzitter van winkeliersvereniging Handel & Nijverheid. De ondernemers hebben daar de koppen bij elkaar gestoken en zijn met maatregelen gekomen.

'Daar is uitgekomen dat wij de openingstijden verkorten. Dit verzoek komt vanuit de winkeliers zelf. De ondernemers hoeven dan minder lang in hun winkel te staan, de kosten zijn lager en je kunt de klant toch goed blijven bedienen. Het zijn overigens wel adviestijden. Bij sommige winkels worden de openingstijden landelijk bepaald.'

Duidelijkheid

Voor deze maatregel was sprake van onduidelijkheid, merkte Schulingkamp. En dat heeft volgens hem risico's. 'De klant moet zelf werk verrichten. Welke winkel is open en welke is dicht? Soms is dat helemaal niet te vinden. En de klant is natuurlijk teleurgesteld als er een dichte deur wordt aangetroffen. Dat is voor de ondernemers ook niet goed.'

Er is nu meer duidelijkheid, maar de onzekerheid blijft. 'Niet zo lang geleden hebben wij de recessie gehad. Dat dit er nu achteraan komt, kan voor sommige winkels betekenen dat ze kopje onder gaan. Dat proberen wij te voorkomen.'

Het blijft de grootste angst voor de ondernemer. 'Als dit te lang duurt, zijn de schades niet meer onder controle te houden. Het is dan heel goed mogelijk dat hier ook ondernemers failliet gaan.'

Stadskanaal ongewijzigd

Daar waar de winkels in Winschoten minder lang open zijn dan gebruikelijk, passen ze in Stadskanaal een andere tactiek toe. Daar worden juist de ruime openingstijden gehanteerd.

De gedachte daarachter is dat de klanten meer over de dag verspreid worden en minder met elkaar in aanraking komen. Schulingkamp begrijpt die keuze niet zo goed. 'Kijk eens achter me. Het is zo rustig in de winkelstraat, er is geen enkel risico. We moeten dit samen doen. Dan kun je naar mijn mening veel beter de openingstijden verkorten.'

In beide plaatsen wordt wel de steun van de klant gevraagd. 'Help elkaar en blijf kopen bij de lokale ondernemer. Juist nu.'

Wanneer winkelen?

Stadskanaal hanteert de reguliere openingstijden, in Winschoten verandert het één en ander. Via de website winschoten24.nl kunnen inwoners op de hoogte blijven van de op dat moment geldende openingstijden.

Lees ook:

- Winkelend publiek mijdt Stad: 'De terugloop is vermoedelijk al 75 procent'

- Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog

- Alles over het coronavirus