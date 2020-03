UMCG-microbioloog Alex Friedrich besmet met coronavirus (update)

Het aantal medewerkers van het UMCG dat is besmet met het coronavirus, is opgelopen tot 28. Een van hen is de bekende microbioloog Alex Friedrich.

Friedrich is thuis. Naar omstandigheden gaat het redelijk met hem, zegt het ziekenhuis. Zijn taken worden waargenomen. Het UMCG hoopt dat hij snel weer aan het werk kan, 'maar de slagkracht van het kernteam is niet in gevaar. Hetzelfde geldt voor zijn taken als hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie', zo valt te lezen in een schriftelijke verklaring.

Meer testen

Het UMCG heeft de testcapaciteit voor het eigen personeel vergroot naar ongeveer 250 testen per dag. Doordat er meer wordt getest, neemt ook aantal besmette medewerkers toe.

Bij het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal is één medewerker besmet. Het Martini Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis Groningen hebben tot nu toe geen besmetting onder hun personeel vastgesteld.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat ook bij het Refaja Ziekenhuis niemand van het personeel besmet is. Dat is aangepast.