Jumbo supermarkten draaien recordomzet: 'Een gezamenlijk belang'

Meer dan tijdens Kerst

'Er wordt zelfs meer verkocht dan tijdens Kerst', zegt Wever, manoeuvrerend tussen de rondrazende karretjes met levensmiddelen in het distributiecentrum in Beilen. Vanuit dit centrum worden 150 winkels in Noord-Nederland bevoorraad.

'Er is één groot verschil', voegt hij er aan toe. 'Op Kerst bereiden we ons al maanden van te voren voor, en dat kon nu natuurlijk niet'.

Hamsteren

'Het begon na de persconferentie van drie Brabantse burgemeesters vorige week dinsdag', zegt Wever, met één oor aan zijn telefoon waarmee hij deelneemt aan een vergadering. 'Daarna zijn de mensen gaan hamsteren. Eerst in Brabant, daarna ook in de rest van het land'.

700 winkels

De situatie is zo: Er zijn vier grote distributiecentra van Jumbo, verspreid over Nederland: in Beilen, Veghel, Breda en Woerden. Daarnaast zijn er ook nog drie centra voor diepvries, 'slow movers' zoals specerijen en cosmetica, en verse producten. Die staan in Raalte, Elst en, nogmaals, in Veghel.

Samen zorgen zij voor dat de schappen in 700 Jumbo-winkels gevuld blijven. Normaal gesproken dan, maar nu is het lastig de klant bij te houden.

24/7

'Vorige week hadden we te maken met een piek, en we zijn nu nog steeds bezig de achterstand die we hebben opgelopen in te lopen. We werken nu de hele week 24 uur per dag door, leveranciers kunnen hier 's nacht ook hun spullen afleveren.'

'En we leiden nieuw personeel op, want er is voldoende arbeidskracht beschikbaar nu andere bedrijven noodgedwongen stilstaan', aldus Wever.

Horeca dicht

'Het probleem is: we kunnen de vakken wel vullen, maar ze raken ook weer snel leeg', vervolgt Wever. 'De horeca is dicht, dus daar kunnen de mensen niets meer halen. Alles wat geconsumeerd wordt, komt nu uit de supermarkt. En veel mensen zitten thuis en willen het daar gezellig maken, bijvoorbeeld met gourmetten en extra hapjes.'

'We moeten weer balans is het systeem krijgen', zegt Wever. 'Als we, zeg drie dagen lang, weer een normaal consumentengedrag hebben zou de situatie weer normaal zijn'.

500 vrachtauto's

Voorlopig blijven er zo'n 500 vrachtauto's per dag van en naar het distributiecentrum in Beilen rijden. Daar werken normaal gesproken ongeveer duizend mensen in verschillende ploegen, maar die krijgen er nu dus extra collega's bij.

Samen zorgen ze ervoor dat onder meer winkels van de Maripaan Groep worden voorzien van voorraad. Het gaat om vijftien Jumbo-winkels in Noord-Nederland.

Personeel opgedeeld

'Onze coilega's zijn bereid een stapje meer te zetten om de klant te bedienen', zegt Anrico Maat van Maripaan. Hoe zorgt hij ervoor dat zijn personeel zoveel mogelijk gezond blijft?'

'Naast de normale hygiënemaatregelen hebben wij ons personeel opgedeeld in groepen, die niet met elkaar in aanraking komen en elkaar zo nodig kunnen vervangen'.

Boosheid om enorme winsten

Maat kan boos worden op mensen die zeggen dat de supermarkten enorme winst maken door de corona-crisis. 'Dat is totaal onbelangrijk', zegt hij. 'Bovendien: er worden aan de achterkant giga-veel kosten gemaakt om alles voor elkaar te krijgen.'

'Er is ook geen sprake van concurrentie, er is een gezamenlijk belang om de voedselvoorziening in de benen te houden'.



