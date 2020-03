Er zijn òòk ondernemers die profiteren van corona: 'Het is eigenlijk te druk'

Plots honderden procenten meer omzet. Een winkel waar het qua drukte de spuigaten uitloopt of producten noodgedwongen van de website halen om 'nee' verkopen te voorkomen. Er zijn ondernemers in Groningen die zakelijk profijt hebben van de coronacrisis.

Jantine Doornbos is met haar bedrijf Dropper sinds een paar jaar druk om de stadslogistiek in Groningen zo duurzaam mogelijk te maken. Door gezonde maaltijden en lokale producten te bezorgen op de fiets.



Gekkenhuis

Toen zondagavond bekend werd dat alle restaurants dichtgingen schoot Doornbos in actie. 'We hebben een mail gestuurd naar alle restaurants in Groningen om onze mogelijkheden onder de aandacht te brengen.'

Het was direct een gekkenhuis. 'Tientallen restaurants meldden zich aan. We hebben nu nog nooit zoveel bezorgers en restaurants gehad. De omzet is met honderden procenten gegroeid.'

Doornbos ontwikkelde met haar mensen de afgelopen paar jaar een it-platform met heel veel data om koeriers zo effectief mogelijk te laten bezorgen. 'We zijn druk met het invoeren van menukaarten en foto's. Bijna ieder uur gaat er een restaurant online. Er zijn zaken bij waar ik al vier jaar achteraan zit.'

We krijgen nu de volumes die nodig zijn om ons systeem goed te laten functioneren Jantine Doornbos - eigenaar Dropper

Producten aan huis

Naast de enorme toename van het aantal restaurants groeit het gebruik van de app Dropper ook snel. 'Daarmee kan iedereen in Groningen bestellingen doorgeven en laten bezorgen. Kaas, bonen, wasmiddel of wc-papier, het maakt niet uit.'

Jantine Doornbos (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)



'Je betaalt vijf euro bezorgkosten voor een drop. Tot een maximum van tien producten.' Een klant betaalt vooraf met eventuele verrekening achteraf.

Doorbraak

Corona lijkt de definitieve doorbraak voor Dropper te worden. Doornbos is inmiddels gevraagd om in veel andere steden te helpen. 'We krijgen nu de volumes die nodig zijn om ons systeem goed te laten functioneren. Online bestellen en bezorgen zet zich door. Ik denk dat we niet meer teruggaan naar de situatie van voor corona.'

Ook tuincentra hebben niet de klagen. Bij Tuincentrum Freek van der Wal in Siddeburen is het behoorlijk druk weet verkoper Herman Sander. 'We ondervinden zeker nog geen hinder van corona en ik heb het idee dat mensen zeker wel wat willen in de tuin. Dat vertaalt zich in de cijfers. 'We zitten ten opzichte van vorig jaar qua omzet zeker in de plus.'

Het loopt de spuigaten uit. Het is eigenlijk te druk Henri Tjoekler - eigenaar Hubo Opende

Mannen geen excuus

'Het loopt de spuigaten uit. Het is eigenlijk te druk,' zegt eigenaar Henri Tjoelker van de Hubo in Opende, waar ze ook veel producten voor de tuin verkopen. 'Vooral mannen hebben nu geen excuus meer om onder de tuinklussen uit te komen. Iedereen moet wat doen met de vrije tijd die ze plotseling hebben.'

Tjoelker plust zijn omzet deze week met 50 procent omzet ten opzichte van vorige week en hij geeft aan dat elders in het land de verwachting is om 75 procent meer om te zetten. 'Het weer is natuurlijk ook een factor. Dat speelt positief mee. Producten als verf, bloemzaden en groene aanslag- en onkruidverwijderaar lopen hard.'

Geen gehamster

Hamstergedrag zoals in het zuiden van het land neemt Tjoelker nog niet waar. 'Als mensen daar één zak tuingrond nodig hebben kopen ze direct vijf. Dat zie ik hier nog niet.'

Een bijkomend iets is de aandacht voor beschermende maatregelen. 'Ik merk dat mensen nog een beetje moeite hebben om de regels te respecteren. We moeten ze soms nog met de neus op de feiten drukken.'

Extreem veel meer

Bij Droginet B.V. in Winschoten met een aantal webshops voor drogisterij-artikelen is het sinds vorige week een gekkenhuis. Commercieel directeur Regina Koning Hettema hierover. 'We hebben extreem veel meer orders. In de afgelopen tien dagen net zoveel orders als normaal gesproken in een hele maand.'

Regina Koning Hettema (links) en Brenda Warmels (Foto: Theo Sikkema)



Inmiddels is extra personeel, dat bijvoorbeeld in de horeca tijdelijk niet aan de bak komt, klaargestoomd. 'We zagen het al aankomen. Sinds corona in China opdook zag je bij ons het zoekgedrag van klanten op de sites al veranderen. En toen zondag bekend werd dat de scholen dichtgingen, zagen we echt online hamstergedrag.'

Razendsnel

Dat heeft een keerzijde. 'We hebben moeite om alle orders te leveren doordat wij vaak niet weten wanneer wij wat geleverd krijgen.' Om het veelvuldig moeten crediteren van orders tegen te gaan, zijn op de websites razendsnel aanpassingen doorgevoerd.

'We zijn druk bezig om alleen de producten aan te bieden die op voorraad zijn of die we denken snel te kunnen leveren. Dat zorgt natuurlijk wel voor omzetverlies, maar zo komen we organisatorisch uit de gekte. Want onder deze hoge druk werken is geen walhalla.'

We hadden in januari al 25 procent groei en nu dit eroverheen. Daar gaat de organisatie wel van piepen en kraken Regina Koning Hettema - Commercieel directeur Droginet B.V.

Veerkracht

Koning Hettema geeft aan dat de belangrijkste opdracht voor de directie is om ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering beheersbaar blijft. 'We hadden in januari al 25 procent groei en nu dit eroverheen. Daar gaat de organisatie wel van piepen en kraken. Je ziet dat iedereen in de organisatie zich razendsnel aanpast. Het is mooi om die veerkracht te zien.'

Superdruk

Ook bij de online houthandel van Gadero in Groningen is het sinds zondag superdruk. 'We gaan al een paar dagen helemaal los', zegt Gadero-eigenaar Henk Jan Bijmolt. 'Normaal begint de drukte nadat de klok een uur is verzet, wanneer de mooie dagen aanbreken. Maar de bestelpiek van zo'n dertig procent extra opdrachten hebben we nu al.'

Mensen houden er duidelijk rekening mee dat er de komende weken volop klustijd zal zijn. Het hele Gadero-assortiment is in trek, verklaart Bijmolt. 'Schuttingen, vlonders, sierbestrating, overkappingen, alles loopt wel.'

Opgeschaald

Om de zaak in goede banen te leiden én om veilig te kunnen werken is opgeschaald naar werk in drie ploegen, die kleiner zijn dan normaal en kortere diensten draaien. Van het kantoorpersoneel werkt de helft vanuit huis.

'En wanneer iemand twijfelt over zijn fitheid, sturen we hem gelijk naar huis. En we hebben alle deuren opengezet, zodat we zoveel mogelijk in de buitenlucht werken.'

Chauffeurs mogen het Gadero-pand niet meer in. Bijmolt: 'Ze krijgen de formulieren en een kopje koffie door het raam aangereikt.' En bij afleveren bellen de chauffeurs niet meer aan bij de klant, maar melden ze hun komst per telefoon en zetten ze de goederen op de stoep.

Palletzendingen zijn stilgezet en over andere leveringen zijn we nu onzeker Henk Jan Bijmolt - Directeur Gadero

De eerste haperingen zijn er wel. In België zijn leveringen aan banden gelegd. 'Palletzendingen zijn stilgezet en over andere leveringen zijn we nu onzeker. Er is een kans dat ook daar een eind aan komt.'

Filmpjes maken

Wat wanneer Nederland echt op slot gaat? 'Dan hebben we een noodscenario en gaan we andere dingen doen. Filmpjes maken voor de website bijvoorbeeld.'

Branches die deuren moeten sluiten

Sinds zondag zijn er meerdere bedrijfssectoren die de deuren moeten sluiten, waaronder restaurants, sportclubs en sauna's. In de tabel hieronder vind je het aantal bedrijven in de provincie in deze branches. Het gaat om het aantal dat sinds 1 januari van dit jaar actief is volgens de Kamer van Koophandel.Van seks- en coffeeshops zijn geen aparte gegevens beschikbaar. Bij coffeeshops en eetgelegenheden is afhalen nog steeds wel een mogelijkheid. Bedrijfstak aantal in Gr. Eventcatering 343 Kantines en contractcatering 49 Restaurants 495 Cafetaria's, lunchrooms, snackbars, eetkramen e.d. 602 Café's 453 Zwembaden 14 Sporthallen, sportzalen en gymzalen 9 Overige sportaccommodaties 16 Sportscholen 44 Fitnesscentra 59 Sauna's, solaria, baden e.d. 80 Sinds zondag zijn er meerdere bedrijfssectoren die de deuren moeten sluiten, waaronder restaurants, sportclubs en sauna's. In de tabel hieronder vind je het aantal bedrijven in de provincie in deze branches. Het gaat om het aantal dat sinds 1 januari van dit jaar actief is volgens de Kamer van Koophandel.Van seks- en coffeeshops zijn geen aparte gegevens beschikbaar. Bij coffeeshops en eetgelegenheden is afhalen nog steeds wel een mogelijkheid.

