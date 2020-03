GGD-arts blijft benadrukken: 'Houd afstand en blijf binnen bij klachten'

Wie door Stad en Ommeland loopt, fietst of rijdt ziet nog volop mensen spelen of sporten en bij de bouwmarkt staan mensen in de rij. Niet gek, want Nederland is niet zoals Italiƫ of Spanje op slot gegaan. Maar wat kan allemaal wel en wat niet?

'Het belangrijkste om te blijven herhalen is: blijf binnen als je klachten hebt', zegt Jossy van den Boogaard. Zij is arts infectieziektebestrijding bij de GGD. 'Je moet gewoon echt oppassen met elkaar.'

Afstand houden

Maar ook als je geen klachten hebt, blijft het volgens Van Den Boogaard raadzaam om contacten zo veel mogelijk te vermijden en als dat niet kan, anderhalve meter afstand te houden. 'Hoe dichter je bij elkaar bent, hoe makkelijker je elkaar toch even vriendschappelijk aanraakt.'

Rutte benadrukt

Dat is ook iets wat minister-president Mark Rutte donderdagavond nog eens benadrukte. 'Die anderhalve meter afstand leidt tot een enorme afname van het risico dat het virus zich verspreidt van de ene naar de andere persoon', zei Rutte.

Toch zien we jongeren die met elkaar voetballen of basketballen in een park. Doordat veel winkels de deuren sluiten, wordt het relatief druk bij de winkels die nog open zijn.

Niet verstandig

'Het is natuurlijk niet verstandig om nu allemaal naar de bouwmarkt of het tuincentrum te gaan', aldus de GGD-arts. 'Dan is het ook moeilijker om anderhalve meter afstand te houden en binnen in een ongeventileerde ruimte kan het virus zich sneller verspreiden dan buiten.'

'Wat betreft het sporten of spelen: ook hier geldt de regel dat je afstand moet bewaren.'

Dat zegt ook de premier. Het gezellig hebben, sporten of wandelen kan allemaal. 'Maar zorg voor die anderhalve meter afstand!', benadrukt hij.

Meningen

Wat het geheel niet overzichtelijker maakt, is dat de meningen over elkaar heen buitelen. Een viroloog van het UMCG zei onlangs dat kinderen beter niet buiten kunnen spelen, terwijl een viroloog van het LUMC in Leiden vindt dat dat best kan. Anderen zeggen weer dat het vooral een verantwoordelijkheid is van de ouders.

'Ik snap de verwarring wel', zegt Van den Boogaard. 'De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Maar ik zeg het nog maar eens: het belangrijkste is om bij klachten je kind binnen te houden.'

En als een kind geen klachten heeft, dan kan buiten spelen best, zegt ze. 'Kinderen kunnen ook al niet naar school. Maar let wel op de omstandigheid: het is beter in een kleine groep dan een halve schoolklas.'



Lees ook:

- Alles over het coronavirus