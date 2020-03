Alexander Brouwer houdt zich thuis fit en is optimistisch over Spelen

Beachvolleyballer Alexander Brouwer verheugt zich op de Olympische Spelen. 'Ik maak me wel zorgen, maar ben vooral blij dat het vooralsnog doorgaat', aldus de winnaar van het olympisch brons in 2016, die voorlopig thuis moet trainen.

De 30-jarige Brouwer staat momenteel samen met zijn beachpartner Robert Meeuwsen zevende op de wereldranglijst. De eerste vijftien gaan in elk geval naar de Olympische Spelen in Tokio. 'Als de Spelen doorgaan, dan staan we daar', zo is Brouwer duidelijk. 'Maar de deadline ligt ergens halverwege juni, dus dan is het formeel ook zover.'

Optimisme

Vooralsnog is ook de beachvolleybalcompetitie stilgelegd vanwege het coronavirus. Het eerstvolgende toernooi staat gepland vanaf 6 mei in Brazilië (Itapema). Vooralsnog is er geen streep gezet door de Spelen, tot blijdschap van Brouwer.

'Het is nog wel een heel eind weg, dus om nu al te zeggen dat het niet doorgaat, dat lijkt me ook wel wat vroeg. Ik ben wel optimistisch. Maar goed, veel sporters kunnen nu niet trainen en dat is ook lastig', aldus de wereldkampioen van 2013.

Thuis trainen

Dan is het de vraag hoe hij zelf in vorm blijft de komende tijd. 'We zijn gisteren naar de gym geweest met wat sporters en daar mochten we dingen uitzoeken voor thuis, dus ik heb wat dumbells meegenomen, wat schijven en zo'n halve skippybal voor je balans.'

Koffie in Rotterdam

'Ik heb ook een heel trainingsprogramma meegekregen en ik train drie keer in de week anderhalf uur voor kracht. Ik kan ook dingen buiten doen voor cardio. Zo zit ik veel op de fiets, want de hele tijd binnen zitten daar word je ook gestoord van.'

De geïmproviseerde fitnessruimte bij Brouwer thuis



'Zo fiets ik wel eens naar mijn zus in Rotterdam, dan drink ik een bakje koffie en ga ik weer terug naar Rijswijk. Dat is toch weer bijna vijftig kilometer.'

Bordspelletje met vrienden?

Wat betreft het coronavirus, klinkt Brouwer vrij zorgeloos. Toch dringt bij hem ook steeds meer door wat de ernst van de situatie is. 'Aanvankelijk wilde ik nog wel bij vrienden langs om een bordspelletje te doen, maar dan zeiden ze tegen mij: Dat moeten we nu dus even niet gaan doen.'

'Een oud-volleybalster die ik ken werkt op de intensive care in Den Haag, en die zei ook tegen mij dat ik het wel echt serieus moet nemen.'

Qatar

'Toen we bijvoorbeeld aankwamen in Qatar voor ons laatste toernooi, zag ik iedereen daar met mondkapjes en handschoenen en ik dacht: Wat is dit?! En toen we in de achtste finales uitgeschakeld werden, dacht ik wel dat het misschien toch een voordeel was dat we eerder klaar waren daar.'

'Zo waren er ook Brazilianen die er wel twee dagen over deden om bij een toernooi in Australië te komen. Vervolgens werd dat binnen 24 uur afgeblazen. Dan heb je helemaal pech.'

Klussen en familie

Verder maakt Brouwer zich weinig zorgen en de tijd komt hij wel door. 'Ik zit thuis met mijn kind en mijn vrouw, die een kantoortje heeft ingericht voor zichzelf. Ik vind het heerlijk om tijd met de familie door te brengen. En eind december zijn we verhuisd, dus er is ook genoeg te klussen', lacht Brouwer.



