IJsmaker gaat vanwege coronavirus nu desinfectant maken

Ondernemer Marc Begeman (20) uit Zuidbroek gaat in plaats van ijs, desinfectant maken. Hij hoopt zo een deel van de schaarste die er is op te vangen.

IJsbakken, steekijs, calippo's en andere soorten ijs worden normaal in de fabriekshal gemaakt. Maar deze is donderdag omgebouwd en de productie van het ontsmettingsmiddel is in volle gang. Desinfectant wordt onder andere gebruikt om handen schoon te maken.

Mengen

De machines die Begeman bezit, net over de grens in Friesland, zijn geschikt voor het maken van het ontsmettingsmiddel wat door ziekenhuizen gebruikt wordt.

'Het is nu heel rustig in de ijsbranche. En er is een schreeuwende vraag naar desinfectant. Met de machines waar we normaal ijs mee maken kunnen we mengen en dit product maken', legt Marc uit. Samen met een aantal collega's kwam hij op het idee.

Hoge prijzen

'We merken dat er een grote schaarste is op de markt. Er wordt op dit moment een woekerprijs gevraagd voor desinfectant. Wij willen deze tegen een normale prijs aanbieden', vertelt Begeman. Hij heeft al veel telefoontjes gehad waaronder volgens hem van het UMCG. Maar ook zorginstellingen, bedrijven en apothekers hebben interesse. 'De telefoon staat roodgloeiend'.

Anders dan ijs

'Het is wel even anders om een medisch product te maken. Alles moet aan hoge eisen voldoen en gecertificeerd worden. Maar als je daarmee de zorg en de economie kan helpen dan leveren wij graag ons steentje bij', vertelt de jonge Groninger ondernemer.

'Wij verdienen er wel wat aan. Maar het gaat ons erom dat de kosten in de zorg laag blijven. Dus we verkopen onze desinfectant niet voor hoge prijzen.'

