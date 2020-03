Sinds een kleine week werken we massaal thuis, krijgen kinderen thuis onderwijs op afstand en gaan we zo weinig mogelijk de deur uit. Het coronavirus heeft ons sociale leven bijna volledig platgelegd.

We sporten niet in teamverband, een bioscoop, concert of museum bezoeken zit er niet in, laat staan een hapje eten in een restaurant of gewoon bij vrienden op bezoek. We zijn thuis.

Puzzelen

Daarom is het voor velen ook tijd voor spelletjes, de voorjaarsschoonmaak, films streamen, lezen of puzzelen. Maar na enige tijd ben je daar misschien ook zat van. Hoe is dat bij jou?

Ons Lopend Vuur: De verveling slaat thuis al toe

We moeten geen contant geld meer gebruiken in deze tijd

Dat was ons Lopend Vuur van gisteren. Van de 7.179 stemmers is ruim 57 procent het hier mee oneens.