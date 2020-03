Mondkapjes over? Breng ze naar één van deze verzamelpunten (update)

Er is een schreeuwend tekort aan mondkapjes en ander beschermend materiaal. Om die spullen nu gestructureerd te verkrijgen, zijn er in Groningen en Drenthe drie verzamelpunten ingericht.

Edwin Klomp, die zelf een loopbaanadviesbureau heeft, is de initiator: 'Van mijn goede vriend Geert Ensing, die orthopedisch chirurg in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is, hoorde ik dat het tekort echt nijpend is, en dat er echt wat moet gebeuren.'

'Er zijn wel wat leuke initiatieven', vervolgt Klomp, 'waarbij mensen spullen rechtsstreeks naar huisartsen en ziekenhuizen brengen. Hoe goed bedoeld ook, maar dat moet beter worden gecoördineerd.'

Structuur aanbrengen

Het is belangrijk dat er nu wat structuur wordt aangebracht in het geheel, zegt Klomp. Om dat te realiseren wordt de inzameling nu gecentraliseerd, waardoor deskundigen de kwaliteit kunnen beoordelen, waarbij zij bovendien kunnen inschatten waar de nood het hoogst is.

Als het op deze manier gebeurt, ontlast dat bovendien huisartsen, zorgpersoneel en de artsen in de ziekenhuizen, zegt Klomp.

Wat is er nodig?

- FFP2/FFP3 maskers

- waterdichte beschermingsbrillen

- 70% alcohol

- sterilium

- beschermingsjassen

Verzamelpunten

Er is op dit moment een drietal verzamelpunten:

Verzamelpunt 1, tijdens kantooruren: Centrale Huisartsen Dienst Drenthe (CHD), Stationsstraat 46, Assen

Verzamelpunt 2, tijdens kantooruren: Growing Emmen - Baander 4, Emmen

Verzamelpunt 3, Doktersdienst Groningen. MartiniPlaza, Groningen. Vrijdagmiddag van 14:00 - 17:00, daarna maandag t/m zaterdag van 12:00 tot 16:00.

'We hebben al heel veel reacties gekregen, vooral van particulieren', zegt Klomp. 'Er worden vooral veel mondkapjes gebracht. Ik denk dat er heel wat achtergebleven bouwklussen zijn in Nederland. Mocht het om grotere partijen gaan, dan hebben we Hertz bereid gevonden om dat gratis door Noord-Nederland te vervoeren.'



Update: het bericht is bijgewerkt met informatie over het inzamelpunt in Groningen.



Lees ook:

- Lees hier alles over het coronavirus