180 Radiozenders draaien tegelijk You'll Never Walk Alone

Walk on, walk on. With hope in your heart. And you'll never walk alone.

Om 08.45 uur klonken deze zinnen op 180 zenders in verschillende landen door heel Europa uit de speakers van radioluisteraars. De radiozenders draaiden de klassieker You'll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers op hetzelfde tijdstip.

De actie is bedacht door 3FM-dj Sander Hoogendoorn. Hij wil met het lied mensen verenigen tijdens de coronacrisis. Nadat ook zenders zoals NPO Radio 2 en Veronica enthousiast waren over het idee volgde er meer stations die mee wilde doen. Ook regionale zenders zoals Radio Noord sloten zich aan bij de actie.

In heel Europa

In heel Europa werd het opgepikt. Ook radiostations zoals BBC Radio 1 in Groot-Brittannië, e NDR 1 in Duitsland en Radio 2 in België deden mee. Ook landen zoals Spanje, Slowakije, Finland en Noorden en Roemenië draaiden het lied.

Ook beiaards van verschillende klokkentorens in Nederland speelden het nummer. Waaronder de Martinitoren.

Niet geloven

Presentator Sander Hoogendoorn was na afloop onder de indruk: 'Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Dit was echt voor iedereen. Ik kan het niet geloven.'

Lees ook:

- Lees hier alles over het coronavirus