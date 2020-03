Kazerne in Zoutkamp wordt noodopvang voor asielzoekers

De Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp wordt een noodopvang voor asielzoekers die nu nog naar Nederland komen. De noodopvang is nodig omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen nieuwe asielzoekers accepteert vanwege het coronavirus.

Asielzoekers die zich vanaf vandaag in Ter Apel melden worden geregistreerd in het aanmeldcentrum van de IND. Vervolgens worden ze met een bus naar Zoutkamp gebracht. Ze mogen daar het terrein niet af 'om alle risico's te vermijden', schrijft het ministerie. Hun asielaanvraag wordt in ieder geval tot en met 6 april niet in behandeling genomen.

'We bieden deze noodopvanglocatie om humanitaire redenen', schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. 'Ik ben blij dat we dit samen met ketenpartners, Defensie en met instemming van de gemeente Het Hogeland op zo'n korte termijn voor elkaar hebben gekregen.'

Toegang geweigerd

De afgelopen dagen hebben ongeveer tien asielzoekers zich gemeld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Begin van de week werd hen de toegang geweigerd. Zij hadden geen idee waar ze naar toe moesten. Later besloot het ministerie van Justitie en Veiligheid dat nieuwe aanvragers de nacht mochten doorbrengen in de opvanglocatie in Ter Apel.

De noodopvang in Zoutkamp is vandaag direct in gebruik genomen.